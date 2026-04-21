Месть и жесть - рижане обсуждают изуродованную BMW 4 4077

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Месть и жесть - рижане обсуждают изуродованную BMW

В Риге на улице Стабу заметили белый автомобиль BMW, у которого оказались спущены все четыре колеса. Кроме того, на кузове машины оставлены надписи с помощью баллончика “Суа” и “Олеся, шлха” с номером телефона, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Люди отмечают, что маловероятно, что это какой-то рекламный трюк, скорее, кто-то решил отомстить хозяйке машины. В комментариях пользователи шутят, что кто-то «очень постарался» и даже смог подготовить трафарет заранее. Другие предполагают, что речь идёт о личном конфликте или ревности, а часть комментаторов иронизирует, что подобные ситуации якобы нередко происходят с определёнными марками автомобилей.

Некоторые считают случившееся обычным вандализмом и отмечают, что подобные действия могут иметь юридические последствия.

ajurjans:«Кто-то серьёзно готовился, даже трафарет сделал.»

davissuneps: «В другом случае это выглядело как скрытая реклама, а тут реально кто-то кого-то сильно разозлил»

dolldia_diana: «Либо водитель сделал что-то очень плохое, либо у “художника” крыша поехала. Жесть»

zv_di: «Упс »

ljusik69: «Олеся где-то серьёзно накосячила»

ilze_vl: «У кого-то ревнивая жена. Как всегда — достаётся любовнице, а не мужчине»

elvijspl: «Постарался, конечно, но за такое “искусство” грозит статья 185 УК. Довольно глупая месть, но эффективная»

@saturshd Stabu ielas parsteigumi #riga #latvia #bmw ♬ drowning (slowed + reverb) - Vague003
#Рига #юмор #Латвия #социальные сети #вандализм #автомобили #месть
Автор - Павел Кириллов
