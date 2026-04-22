Для борьбы с мошенничеством предлагают ограничить быстрые кредиты 1 410

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
ФОТО: pixabay
ФОТО: pixabay

В борьбе с мошенничеством следует рассмотреть возможность ограничения выдачи быстрых кредитов, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Томс Платацис.

На заседании комиссии СФР отчиталась о результатах работы за прошлый год. Депутаты спросили Платациса, достаточна ли нормативная база для выполнения рабочих функций, и глава учреждения ответил, что не видит необходимости в существенных изменениях на данный момент.

В то же время он хотел бы обратить внимание депутатов на рост мошенничества. Одно дело, когда преступники мошенническим путем получают накопления потерпевшего, но во многих случаях жертвы сами передают свои данные, и на имя человека в один день оформляется несколько быстрых кредитов.

Платацис рассказал, что он и коллеги много думали о том, как ограничить ситуации, когда можно взять такие кредиты, например, десять за час. Единственное решение, которое он может предложить, - это предотвратить выдачу нескольких кредитов в один день.

"К сожалению, у меня нет предложения, и я понимаю, что быстрые кредиты должны быть быстрыми, но если бы мы могли как-то ограничить, чтобы в день выдавался один быстрый кредит, это бы улучшило статистику", - сказал Платацис.

#мошенничество #коррупция #преступность #кредиты #финансовая разведка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
