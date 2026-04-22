Из Латвии пытался сбежать медведь, но не судьба - граница на замке 5 3369

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV

На прошлой неделе на границе Латвии и Беларуси камеры наблюдения зафиксировали необычного гостя — к забору около 5:00 утра пришёл медведь, сообщили bb.lv латвийские пограничники.

Животное встало на задние лапы и проверило прочность ограждения, после чего принялось за более тщательное обследование забора, несколько раз пытаясь вырыть яму. Однако строители поработали на славу – граница оказалась на замке.

Убедившись, что нарушить государственную границу не представляется возможным, медведь вернулся обратно – в Латвию.

Пограничники сообщают, что в последнее время такие визиты диких животных на границе происходят всё чаще.

#животные #граница #Латвия #новости #события #Беларусь
Редакция BB.LV
