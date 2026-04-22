В Цесисе около полуночи спасатели съехались на улицу Леона Паэгле, где в одном из многоэтажных домов загорелась лоджия.

Пламя было замечено вовремя, и спасателям удалось успешно ликвидировать пожар, однако у местных жителей возник вопрос — как могла загореться лоджия на верхнем этаже, если квартира уже некоторое время пустует, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожарных незадолго до полуночи, вероятно, вызвал кто-то, кто заметил горящую лоджию с улицы — и хорошо, что так, ведь в столь поздний час жильцы могли узнать о происходящем значительно позже, когда огонь уже бы разгорелся сильнее.

Напротив загоревшейся квартиры живёт Сандра. О случившемся первой её «сообщил» кот, который необычно мяукал, сидя у входной двери квартиры. О способности животных чувствовать опасность уже много рассказывалось. После «выступления» кота активизировались и соседи, которые начали кричать.

"Когда я открывала, пожарные уже были на месте. Очень быстро, действительно. Но сначала я проснулась от того, что ребёнок издал звук вроде «помогите». Пошла посмотреть, что происходит, и когда открывала дверь, пожарные сразу сказали: «не открывайте дверь». Но, наверное, хорошо, что к той квартире были ключи. (..) (DP: То есть дома никого не было?) Там уже около месяца никого нет — по крайней мере я не замечала никакого движения", — рассказывает Сандра.

Это подтверждает и управляющий дома. Квартира уже некоторое время пустует, и молодой человек, которому доверены ключи, сообщил, что в понедельник внутри также никого не было. Это, однако, вызывает вопросы о причине возгорания.

На лоджии нет электричества. Чаще всего такие пожары возникают из-за окурков, которые жильцы не до конца тушат или выбрасывают с верхних этажей, и они залетают к соседям. В данном случае сигарета должна была бы прилететь с нижнего этажа.

"Когда я попал в квартиру, то понял, что основное горение было на балконе, где стоял какой-то уличный диван с матрасом, который в основном и горел. Конечно, повреждена коробка крыши, декоративная штукатурка на потолке, потому что пожарным нужно было убедиться, что огонь не проник в конструкцию крыши. Это они успешно сделали — убедились. И очень оперативно пожар был ликвидирован. Но всё равно ущерб, восстановление фасада — это несколько тысяч", — рассказал председатель правления ООО «JGA» Янис Грунтманис.

Установлением причин произошедшего займутся правоохранительные органы.