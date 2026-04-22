Трагедия в Риге, в Зиепниеккалнсе. Погиб 16-летний подросток, который выпал из окна с высоты около 25 метров. Соседи отказываются верить, что юноша добровольно расстался с жизнью.

В минувшие выходные из окна квартиры на восьмом этаже дома на улице Озолциема выпал шестнадцатилетний парень. Последствия оказались летальными. Трагедия потрясла весь район — сейчас больше шока, неизвестности и вопросов, чем ясных ответов, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Мы увидели всё только после того, как тело было накрыто синей плёнкой. Это было около полудня, но, видимо, пришлось долго ждать, пока кто-то приедет и заберёт человека", — рассказала жительница дома Сарма.

"Человек лежит на земле. Невозможно понять — сам выпрыгнул или что там произошло. Никто ведь не знает, что случилось", — говорит другая местная жительница.

По словам окружающих, подросток был из благополучной семьи. У него было два брата, и всех троих воспитывал отец один. В самом юноше, по крайней мере внешне, ничто не указывало на тяжёлый внутренний конфликт, который мог бы подтолкнуть его к такому поступку. Знакомые убеждены, что в его смерти есть нечто подозрительное.

"Мы не знаем, сам ли он выпрыгнул, или это был несчастный случай", — говорит соседка.

"Я не верю, что он покончил с собой. Я его знала. Он учился в параллельном классе с моей дочерью. Он не совершал самоубийства. Он был умным, ходил в музыкальную школу, у него были хорошие оценки. Он этого не сделал — это я могу сказать", — отметил сосед.

В сентябре подростку должно было исполниться 17 лет. Правоохранительные органы приняли показания у жителей подъезда и, вероятно, у семьи. Хотя жители дома убеждены, что это не было самоубийством, полиция на данный момент рассматривает произошедшее как трагический несчастный случай без признаков насилия.