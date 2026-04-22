Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Соседи не верят, что подросток сам выпрыгнул из окна… Зиепниеккалнс потрясла непонятная трагедия 0 1972

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Виталий Вавилкин

Трагедия в Риге, в Зиепниеккалнсе. Погиб 16-летний подросток, который выпал из окна с высоты около 25 метров. Соседи отказываются верить, что юноша добровольно расстался с жизнью.

В минувшие выходные из окна квартиры на восьмом этаже дома на улице Озолциема выпал шестнадцатилетний парень. Последствия оказались летальными. Трагедия потрясла весь район — сейчас больше шока, неизвестности и вопросов, чем ясных ответов, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Мы увидели всё только после того, как тело было накрыто синей плёнкой. Это было около полудня, но, видимо, пришлось долго ждать, пока кто-то приедет и заберёт человека", — рассказала жительница дома Сарма.

"Человек лежит на земле. Невозможно понять — сам выпрыгнул или что там произошло. Никто ведь не знает, что случилось", — говорит другая местная жительница.

По словам окружающих, подросток был из благополучной семьи. У него было два брата, и всех троих воспитывал отец один. В самом юноше, по крайней мере внешне, ничто не указывало на тяжёлый внутренний конфликт, который мог бы подтолкнуть его к такому поступку. Знакомые убеждены, что в его смерти есть нечто подозрительное.

"Мы не знаем, сам ли он выпрыгнул, или это был несчастный случай", — говорит соседка.

"Я не верю, что он покончил с собой. Я его знала. Он учился в параллельном классе с моей дочерью. Он не совершал самоубийства. Он был умным, ходил в музыкальную школу, у него были хорошие оценки. Он этого не сделал — это я могу сказать", — отметил сосед.

В сентябре подростку должно было исполниться 17 лет. Правоохранительные органы приняли показания у жителей подъезда и, вероятно, у семьи. Хотя жители дома убеждены, что это не было самоубийством, полиция на данный момент рассматривает произошедшее как трагический несчастный случай без признаков насилия.

×
Читайте нас также:
#Рига #полиция #трагедия #смерть
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
4
3
8
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео