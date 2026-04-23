В центре Риги загорелся жилой дом (фото) 0 2301

Дата публикации: 23.04.2026
В четверг утром у Рижского центрального вокзала произошел пожар в жилом доме, сообщает ЛЕТА.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) подтвердили, что в 7:30 был получен вызов на улицу Элизабетес в Риге, где, по первоначальной информации, возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, еще двоих эвакуировали пожарные.

LET_24910587.jpg

На месте происшествия работали подразделения ГПСС с четырьмя автоцистернами и двумя автолестницами. Пожарные проводили работы по тушению и обследовали здание. Горели крыша и межэтажные перекрытия на площади 35 квадратных метров.

LET_24910578.jpg

В 8:53 пламя удалось локализовать. В настоящее время продолжаются работы по разборке конструкций и проливке.

Сообщений о пострадавших в результате пожара нет.

LET_24910583.jpg

Из-за работ по тушению по-прежнему затруднено движение на участке улицы Элизабетес между улицами Сатеклес и Кляву.

vugd-pozar-LET_24910594.jpg

#пожар #происшествие #Рига #LETA
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Мировой порядок рухнул: как война в Украине изменила глобальную расстановку сил
В мире
1
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &

