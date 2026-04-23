В четверг утром у Рижского центрального вокзала произошел пожар в жилом доме, сообщает ЛЕТА.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) подтвердили, что в 7:30 был получен вызов на улицу Элизабетес в Риге, где, по первоначальной информации, возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, еще двоих эвакуировали пожарные.

На месте происшествия работали подразделения ГПСС с четырьмя автоцистернами и двумя автолестницами. Пожарные проводили работы по тушению и обследовали здание. Горели крыша и межэтажные перекрытия на площади 35 квадратных метров.

В 8:53 пламя удалось локализовать. В настоящее время продолжаются работы по разборке конструкций и проливке.

Сообщений о пострадавших в результате пожара нет.

Из-за работ по тушению по-прежнему затруднено движение на участке улицы Элизабетес между улицами Сатеклес и Кляву.