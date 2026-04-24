Проблема, речь о которой пойдет ниже, была озвучена в стенах Объединения юристов Латвии. О ней, по инициативе и приглашению руководства объединения, рассказал руководитель агентства, сфера деятельности которого, в числе прочего – оказание различных услуг компаниям – правообладателям сигаретных торговых марок.

В случае, если выявляются признаки нелегальной деятельности в сфере оборота табачной продукции, это детективное предприятие принимает меры, чтобы привлечь к проверке информации правоохранительные органы.

Предприятий, оказывающих такого рода услуги, в странах ЕС более десяти; в течение года, благодаря общим усилиям, правоохранительные органы раскрывают десятки нелегальных производств и изымают сотни миллионов нелегальных сигарет.

Тем не менее борьба с «тенью» продолжается, и она явно далека от завершения. Какие факторы, по мнению собеседника, ей мешают? Об этом — рассказ ниже.

Когда хорошее качество — это плохо

– Прежде всего отмечу, что в последнее время качество нелегальных сигарет значительно возросло, и порой не уступает даже легальной продукции, произведенной по всем стандартам. И в нашем случае это вовсе не реклама, а констатация очень тревожного факта, свидетельствующего о наличии серьезной проблемы — что существует свободный оборот оборудования. Иными словами, некто, имеющий энную сумму, может приобрести производственную линию полного цикла и начать производить сигареты.

Однако, если вы хотите производить их легально, вы обязаны выполнить определенные, очень жесткие условия. В частности, необходимо получить лицензию, а для этого требуются согласования самых разных инстанций. А это затраты — и временные, и финансовые. И, разумеется, еще до того, как вы приступили к производству, на стадии отладки оборудования и тестирования, нужно заплатить акцизный налог за каждую произведенную и затем обязательно уничтоженную сигарету.

А теперь давайте прикинем: если даже при таких условиях производство табачных изделий остается очень и очень прибыльным — насколько же более прибыльным оказывается такой бизнес, будучи нелегальным!

Поскольку, как я уже упомянул, качество нелегальных сигарет – особенно если говорить о дешевом сегменте – в последнее время практически не уступает легальным, они – в отличие от нелегального алкоголя, употребление которого создает огромный риск смерти или серьезного вреда здоровью, – как правило, особых рисков в себе не несут. То есть, вред от них примерно такой же, как и от обычных сигарет, произведенных легально.

Многим потребителям, особенно тем, кто победнее и не очень взыскателен, по большому счету, все равно, легально произведены сигареты или нет – им даже лучше, если сигареты стоят дешевле. И тут «нелегалы» побеждают в конкуренции, как говорится, с разгромным счетом, потому что себестоимость пачки сигарет сравнительно мала, основная «накрутка» идет за счет всевозможных налогов. В результате пачка себестоимостью, скажем, в 1 евро в киоске будет стоить 4-5 евро (а в странах Центральной и особенно Западной Европы и того дороже — может и 15 евро стоить). У «нелегалов» же за счет «экономии» на налогах продукция будет стоить намного дешевле.

И вот налицо две проблемы сразу:

во-первых, нелегальная продукция становится за счет низкой стоимости более конкурентоспособной,

во-вторых, нелегальные производства сигарет объективно не вызывают такого отторжения в обществе, как, например, производители «крутки» или, тем более, наркодилеры.

Соответственно, стремления раскрывать нелегальные «точки» на рынке табачных изделий в обществе особо не наблюдается.

Разумеется, есть люди, которые никогда не позарятся на продукцию, непонятно где и как произведенную. Но будем реалистами: когда доходы невысокие, а от желания закурить буквально все сводит во рту, капризничать не приходится... И я сейчас говорю не только о Латвии.

Незаконно — но о-очень соблазнительно...

– Нелегальный бизнес сигарет, как уже было сказано выше, невероятно прибыльный. Однако он требует и определенных вложений: приобретение производственных мощностей, закупка сырья и упаковочных материалов, доставка в определенное место, поиск дилеров...

Что немаловажно – этот бизнес сопряжен с немалым риском, – в частности, лишиться свободы на весьма внушительный срок. Тем не менее, дефицита кадров в этой сфере, насколько мы можем судить, никогда не наблюдается. Причина проста: по сравнению со среднестатистическими доходами в той или иной стране, у людей, вовлеченных в этот бизнес, доходы действительно более чем солидные. Поэтому в него легко вовлечь небогатых людей, как местных, так и приезжих – беженцев, гастарбайтеров, нелегальных мигрантов (например, в Скандинавии эту сферу плотно «держат» выходцы из Среднего и Ближнего Востока).

Приведу пример. Минимальная цена ящика сигарет на черном рынке стоит около 700 евро (с перевозкой). Водителю фуры, которая везет, скажем, тысячу ящиков, достается 50 евро с ящика. Да, если его поймают с этим грузом, ему «светит» серьезный тюремный срок. Но 50 000 евро — эта сумма, рискнуть за которую найдется немало желающих. То же можно сказать и о других, вовлеченных в эту сферу работников: они рискуют — но и получают, по меркам своей страны, очень даже неплохо. Так что соблазн огромен.

Конечно, никто нелегальные сигареты не везет открыто, тут выработана целая система, в которую входят подделка сопроводительных документов, организация сопровождения во избежание «ненужных» проверок на дорогах и прочее (в детали по понятным причинам я углубляться не буду). Все это крайне осложняет борьбу с данным нелегальным бизнесом.

Из Латвии — с «любовью»?

Надо сказать, что страны Западной и Южной Европы – очень важный и выгодный рынок, поскольку там стоимость сигарет в разы выше, чем в Латвии. И, несмотря на громкие задержания и конфискации нелегальных сигарет последнего времени, по оценочным данным компаний-правообладателей торговых сигаретных марок, поток нелегальных сигарет, идущих из Латвии в Европу, не уменьшился.

Это говорит о том, что, несмотря на миллионы изъятых сигарет в Латвии, почивать на лаврах явно еще не время. Нелегальных производств на территории нашей страны еще хватает, как крупных, так и помельче: они то конкурируют между собой, то объединяются, вкладываясь в какие-то общие «проекты».

Если говорить о латвийских лидерах нелегального рынка сигарет, то я бы выделил две наиболее крупные группировки; при этом пристальное внимание правоохранительные структуры почему-то уделяют одной из них, а вторую по каким-то причинам своим вниманием обходят. Мы это видим, но ответить, почему это так, не в моей компетенции. Надеюсь, это вызвано какими-то оперативными соображениями.

Причём, повторю – поток нелегальных сигарет, идущих из Латвии в Европу, не уменьшился после всех этих задержаний. Следовательно, все-таки хотелось бы, чтобы правоохранительные структуры обратили свое внимание и на остальные группировки, о существовании и деятельности которых — я уверен — им тоже хорошо известно.

«Белорусские» сигареты made in Latvia

– Если раньше нелегальные сигареты прочно ассоциировались и с контрафактом, и с контрабандой, переправленной из-за границы, в основном из Белоруссии, то сейчас с этими сигаретами произошла любопытная метаморфоза: контрафакт (то есть, нелегально произведенная продукция) латвийские «умельцы» подделывают … под контрабанду!

Проще говоря, в Латвии производятся не только сигареты, подделанные под известные мировые бренды, но и под белорусскую продукцию. Причём подделывают и белорусские акцизные марки! Все это потом направляется на местный и европейские рынки, где, надо признать, данная продукция весьма высоко котируется, прежде всего, за счет соотношения цена/качество.

Еще каких-то года два назад никому даже в голову не приходило подделывать белорусские сигареты. Сейчас это происходит в большом количестве.

Повышение акциза — больше прибыли «теневикам»?

– Когда в государстве возникают проблемы финансового характера (а таковые возникают регулярно), один из распространенных способов подправить положение – повысить акцизный налог на товары, априори признанные вредными. Обычно это вызывает протесты производителей легальной акцизной продукции, но, как правило, повышение все равно происходит.

Однако давайте посмотрим на побочный эффект таких решений.

У нас есть официальная статистика (я сейчас — исключительно о сигаретах). И она показывает: повысился налог — снизилось количество проданных пачек сигарет в местах их легальной продажи. Но означает ли это, что общество в момент оздоровилось и курильщиков стало меньше? Отнюдь: просто увеличилось количество продаваемого контрафакта, который, естественно, в официальную статистику не попадает.

Что мне дает основание это утверждать? Существуют аудиторские компании, одна из задач которой – мониторинг: каково соотношение на рынке в конкретном городе/стране легальных и нелегальных сигарет. Агентство нанимает работников, которые изымают выброшенные пачки от сигарет — из урн на остановках и в других местах, куда курильщики обычно эти пачки выкидывают. А потом анализируется, сколько было «легальных» пачек, а сколько «нелегальных». Так вот: стоит акцизу в очередной раз повыситься, число последних тут же взлетает. Так что на бумаге все вроде бы замечательно, в действительности же — увы.

Японский опыт

– Теневой бизнес — это всегда зло. Во-первых, даже если производители нелегальных сигарет стараются «держать марку», проконтролировать выполнение всех, установленных в государстве санитарных и других норм, на таком производстве невозможно. А значит, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так — соответственно, всегда существует риск для здоровья и даже жизни потребителей.

Во-вторых, это огромные убытки для государства, а значит, так или иначе бьет по всем жителям.

Наконец, «тень» всегда тянет за собой другие преступления – огромную коррупцию во всех властных структурах государства, «разборки» за рынки сбыта и прочий криминал.

Как решить проблему с рынком нелегальных сигарет? Это в компетенции наших законодателей и правительства. Я же могу рассказать, как этот вопрос когда-то был решен в Японии.

Там долгое время существовал черный рынок, где в огромных количествах продавались как контрафакт, так и контрабанда. Что было вполне объяснимо: страна с одним из самых высоких уровней жизни (и с соответствующими ценами на сигареты), а рядом — страны юго-восточной Азии с очень небогатым населением. Полагаю, что бедные, но предприимчивые соседи японцев были готовы даже на джонках и плотах доставлять в Японию и контрафакт, и контрабанду!

Решение власти страны нашли очень изящное. Просто ввели градацию – брендовые сигареты и не брендовые. С брендовыми всё как было, так и осталось. А вот с НЕ брендовыми (назовём их условно «белые пачки») изменения были. Они имели минимум полиграфии на пачках и производились лишь на заводах, принадлежащих государству.

То есть, производились легально и, что немаловажно, проходили определенный контроль качества. А самое главное – их стоимость по сравнению с брендовыми была достаточно низкой, поскольку они не облагаются ни акцизным налогом, ни всеми побочными налогами. Конечной целью этого было выпустить на легальный рынок, помимо брендовых, дешевые сигареты, сравнимые по стоимости с контрабандными и контрафактными сигаретами.

В результате, если покупателю важен престиж и он может себе это позволить, он идёт магазин крупной торговой сети и покупает сигареты известных торговых марок (другие там не продаются). А дешевые «белые пачки» есть в маленьких магазинах, хотя там можно приобрести и «брендовые» тоже.

Курильщикам, которых устраивает контрафакт или контрабанда, по сути, все равно — их обычно интересует лишь цена. Зачастую они вообще не способны отличить одно от другого. И если «легальная» сигарета вполне конкурентна по цене с «нелегальной», зачем покупать продукцию, изготовленную неизвестно где и неизвестно из какой бумаги, клея, фильтра и прочего сырья? Уж лучше купить «белую пачку»!

Преимущества такого решения:

Люди приобретают гарантию качества при конкурентоспособной цене продукта;

Работники таких производств получают легальные доходы и социальные блага;

В государстве меньше почвы для очень серьёзной коррупции;

Криминальная среда лишается значительной доли финансовой «подпитки».

А что у нас? О проблеме нелегального рынка табачных изделий в Латвии, равно как и о возможных путях ее решения, давно известно и политикам, и чиновникам. Но до реальных действий пока ни у кого руки не дошли…