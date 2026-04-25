У озера Дзирнэзерс в волости Царникава, где раньше располагались дачные участки, теперь стоят частные дома, в которых люди живут круглый год.

В одном из домов произошёл пожар, и пламя быстро распространилось, однако спасателям сначала пришлось думать, как вообще добраться до здания, чтобы начать тушение, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Дом площадью 170 квадратных метров, который выгорел, находится в живописном месте — у самого озера. Несмотря на близость водоёма, что могло бы способствовать более быстрому тушению, хозяева были вынуждены наблюдать, как огонь распространяется от подвала до крыши.

"Произошло короткое замыкание в гараже, и мы не знали, что что-то горит. Ребёнок открыл дверь, когда пламя уже было. Горел небольшой участок. Если бы пожарные сразу смогли подъехать, ничего бы не произошло. Здесь неправильно построена дорога, о чём информированы и дума Адажи, и дума Царникавы. Это не первый такой случай. Машины не могли заехать. Только маленький автомобиль мог проехать", — рассказывает жительница дома Дана.

По оценке пожарных, дом не подлежит восстановлению и его придётся строить заново. У женщины с детьми есть, где остановиться, родственники и друзья помогут убрать сгоревшие остатки. Также помощь предложила Социальная служба Адажского края. Улица Аметисту, ведущая к озеру, действительно узкая и извилистая. Даже на легковом автомобиле по ней трудно проехать. Мешают заборы частных владений, а состояние дороги оставляет желать лучшего.

"От заявительницы было получено обращение о приведении в порядок улицы Аметисту, а не о её расширении, и эта просьба будет выполнена. Работы по улучшению покрытия включены в список запланированных. Они будут проведены в строительный сезон этого года", — сообщила руководитель отдела общественных отношений самоуправления Адажского края Моника Гриезне.

В передаче также получили историческое объяснение. Узкие улицы находятся на территории кооператива «Salūts», созданного в 1960-х годах как зона летнего отдыха. Территорию в своё время формировало Министерство обороны СССР, и ни улицы, ни инфраструктура не были рассчитаны на постоянное проживание. Самоуправлению принадлежит только узкая дорога, с обеих сторон окружённая частной собственностью. Кроме того, расширить её невозможно без согласия владельцев.