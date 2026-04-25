Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наследие Минобороны СССР подвело: дом в Царникаве сгорел на глазах у хозяев

Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
ФОТО: скриншот видео TV3

У озера Дзирнэзерс в волости Царникава, где раньше располагались дачные участки, теперь стоят частные дома, в которых люди живут круглый год.

В одном из домов произошёл пожар, и пламя быстро распространилось, однако спасателям сначала пришлось думать, как вообще добраться до здания, чтобы начать тушение, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Дом площадью 170 квадратных метров, который выгорел, находится в живописном месте — у самого озера. Несмотря на близость водоёма, что могло бы способствовать более быстрому тушению, хозяева были вынуждены наблюдать, как огонь распространяется от подвала до крыши.

"Произошло короткое замыкание в гараже, и мы не знали, что что-то горит. Ребёнок открыл дверь, когда пламя уже было. Горел небольшой участок. Если бы пожарные сразу смогли подъехать, ничего бы не произошло. Здесь неправильно построена дорога, о чём информированы и дума Адажи, и дума Царникавы. Это не первый такой случай. Машины не могли заехать. Только маленький автомобиль мог проехать", — рассказывает жительница дома Дана.

По оценке пожарных, дом не подлежит восстановлению и его придётся строить заново. У женщины с детьми есть, где остановиться, родственники и друзья помогут убрать сгоревшие остатки. Также помощь предложила Социальная служба Адажского края. Улица Аметисту, ведущая к озеру, действительно узкая и извилистая. Даже на легковом автомобиле по ней трудно проехать. Мешают заборы частных владений, а состояние дороги оставляет желать лучшего.

"От заявительницы было получено обращение о приведении в порядок улицы Аметисту, а не о её расширении, и эта просьба будет выполнена. Работы по улучшению покрытия включены в список запланированных. Они будут проведены в строительный сезон этого года", — сообщила руководитель отдела общественных отношений самоуправления Адажского края Моника Гриезне.

В передаче также получили историческое объяснение. Узкие улицы находятся на территории кооператива «Salūts», созданного в 1960-х годах как зона летнего отдыха. Территорию в своё время формировало Министерство обороны СССР, и ни улицы, ни инфраструктура не были рассчитаны на постоянное проживание. Самоуправлению принадлежит только узкая дорога, с обеих сторон окружённая частной собственностью. Кроме того, расширить её невозможно без согласия владельцев.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(3)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео