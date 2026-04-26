А нас-то за что? Обманутые вкладчики Latvijas krājbanka страдают из-за антироссийских санкций 0 1035

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.04.2026
В Люксембурге после более чем десяти лет судебных разбирательств санкционированному российскому банку придётся вернуть 15 миллионов евро, выведенных из ликвидируемого АО Latvijas krājbanka, сообщает программа TV3. Однако не все так просто.

Деньги Латвии должен East-West United Bank (EWUB) — это банк, расположенный в Люксембурге, основанный в июне 1974 года Госбанком СССР — центральным банком Советского Союза.

С 2018 года банк полностью принадлежит российской компании «Система», общий объём его активов на 2021 год составлял 724 миллиона евро.

В ноябре 2023 года банк был включён в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на основании указа № 14024 за то, что он принадлежал, контролировался или действовал от имени российской АФК «Система».

Помимо всего прочего именно в EWUB в октябре 2011 года Latvijas krājbanka перечислил 15 миллионов евро. Эти средства были использованы как залог, чтобы выдать такую же сумму в кредит швейцарской компании, связанной с акционером Latvijas krājbanka Владимиром Антоновым. Со счетов швейцарской фирмы деньги затем были переведены в другие компании Антонова.

И вот, по прошествии 15 лет, появились шансы получить назад эти 15 млн евро. В ноябре прошлого года суд Люксембурга отклонил попытки EWUB уклониться от исполнения претензий и обязал вернуть деньги. В марте истёк срок кассационного обжалования, однако на счёт администратора Latvijas krājbanka 15 миллионов евро до сих пор не поступили.

Причин две: во-первых, EWUB находится под санкциями, а значит деньги ему перечислять проблематично. А во-вторых, банк основательно поиздержался – из-за международных санкций и других проблем «Система» в конце 2023 года приняла решение продать банк. В итоге банк остановил свою деятельность из-за обесценивания активов.

Таким образом, справедливость вроде как восторжествовала – суд принял соответствующее решение, однако свои деньги вкладчики Latvijas krājbanka вряд ли увидят.

