В воскресенье после 12:10 у патрулировавшего на реке Нарва эстонского пограничного катера М-32 произошла техническая неисправность, в результате которой судно с экипажем из трех человек занесло в российские воды.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Сильвера Пяльсинга, экипаж катера Департамента полиции и погранохраны (ДПП) нес обычное патрулирование на реке Нарва, когда из-за технической неисправности и штормовой погоды судно занесло в российские воды.

«Даже брошенный якорь не смог удержать судно против сильного ветра, и катер сдрейфовал на российскую сторону реки Нарва. Мы направили дополнительные силы, чтобы вернуть катер вместе с экипажем, и параллельно уведомили о случившемся пограничную службу Российской Федерации», — сказал Пяльсинг.

В то же время экипаж из трех человек занимался установлением возможной причины неисправности и пытался восстановить управляемость катера.

«Экипажу удалось частично устранить неисправность и вернуться в эстонские воды. На помощь им прибыл второй катер ДПП, который отбуксировал судно в порт», — уточнил Пяльсинг.

Катер мог зайти в российские воды на расстояние до 70 метров. Он находился в России около 15 минут.