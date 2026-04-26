Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстонских моряков-пограничников занесло в территориальные воды России 1 1544

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонских моряков-пограничников занесло в территориальные воды России
ФОТО: LETA

В воскресенье после 12:10 у патрулировавшего на реке Нарва эстонского пограничного катера М-32 произошла техническая неисправность, в результате которой судно с экипажем из трех человек занесло в российские воды.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Сильвера Пяльсинга, экипаж катера Департамента полиции и погранохраны (ДПП) нес обычное патрулирование на реке Нарва, когда из-за технической неисправности и штормовой погоды судно занесло в российские воды.

«Даже брошенный якорь не смог удержать судно против сильного ветра, и катер сдрейфовал на российскую сторону реки Нарва. Мы направили дополнительные силы, чтобы вернуть катер вместе с экипажем, и параллельно уведомили о случившемся пограничную службу Российской Федерации», — сказал Пяльсинг.

В то же время экипаж из трех человек занимался установлением возможной причины неисправности и пытался восстановить управляемость катера.

«Экипажу удалось частично устранить неисправность и вернуться в эстонские воды. На помощь им прибыл второй катер ДПП, который отбуксировал судно в порт», — уточнил Пяльсинг.

Катер мог зайти в российские воды на расстояние до 70 метров. Он находился в России около 15 минут.

Читайте нас также:
#Эстония #моряки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео