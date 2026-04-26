На улице Эммас 11 в Вецмилгрависе, наконец, начато строительство участка полиции самоуправления. Как сообщил депутатам столичной мэрии глава силовой структуры Юрис Лукасс, его введут в эксплуатацию в 2028 году. Не слишком быстро.

В полиции города создано 10 новых штатных мест, сообщил на пленарном заседании самоуправления Мартиньш Коссовичс («Прогрессивные»).

Дума приняла решение выплачивать стражам порядка и «пайковые» компенсации – из расчета 1,75 евро за 1 час работы в повседневных условиях. Так что в течение трудового дня «муниципалы» смогут вполне сытно пообедать!

Между тем, общественная среда для девиантных проявлений в самом крупном и богатом городе государства ЕС и НАТО – не исчезает.

272 ребенка в Риге за прошлый год было изъято из семей, сообщила глава Социального комитета Рижской Думы Инесе Андерсоне («Новое Единство»). Как правило, они попадают в кризисный центр – а затем распределяются по приемным семьям, а также в разные институциональные учреждения…

– Эти дети травматизированы, – подчеркнула И.Андерсоне. Поэтому из бюджета самоуправления теперь будет выделяться 872 евро в месяц на ребенка в такой семье. В течение года эта статья расходов составит 2 421 900 евро.