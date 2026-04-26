Сколько стоит откупиться от полиции? Подробности из Резекне

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько стоит откупиться от полиции? Подробности из Резекне
ФОТО: LETA

В Резекне водитель автомобиля Audi A6, находясь в сильном алкогольном опьянении, попытался избежать ответственности, предложив сотрудникам полиции взятку. Инцидент произошёл на этой неделе на улице Бриежа, пишет портал "Наш Резекне".

Правоохранители обратили внимание на автомобиль Audi A6 из-за подозрительного стиля вождения. Манера управления транспортным средством вызвала у полицейских сомнения в адекватном состоянии водителя, после чего было принято решение остановить машину для проверки.

За рулем находился мужчина 1982 года рождения. Уже во время общения с ним сотрудники полиции заметили явные признаки возможного алкогольного опьянения. Проведенная проверка подтвердила подозрения — концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2,71 промилле, что значительно превышает допустимую норму и считается тяжелой степенью опьянения.

Находясь в служебном автомобиле полиции, мужчина попытался избежать наказания и умышленно предложил каждому из полицейских взятку в размере 200 евро — всего 400 евро.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции о том, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, водитель продолжал настаивать на своем предложении, рассчитывая, что правонарушение не будет зафиксировано.

После этого мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено сразу два уголовных дела:

🔹 Первое — за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

🔹 Второе — за дачу или предложение взятки должностному лицу с целью повлиять на исполнение служебных обязанностей.

Согласно Уголовному закону, за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, а также лишение водительских прав на пять лет.

За попытку дать взятку государственному должностному лицу нарушителю может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы, штраф, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Ученые обнаружили уникальный механизм контроля сахара в организме
Техно
Изображение к статье: У министра экономики неплохая зарплата и вдобавок - два «Москвича»
Политика
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире

