Сразу несколько мужчин прогуливавшихся в конце апреля по улице Йомас подверглись неожиданному нападению птиц.

По сообщению сотрудников одного из юрмальских кафе, жертвами становились в основном мужчины с лысиной или редкими волосами.

Официанты рассказали, что вороны появились в этом районе примерно неделю назад и теперь нападают почти каждый день с 10 утра до 5 вечера.

Предположительно, птицы свили гнездо где-то поблизости и защищают своих птенцов.

По словам орнитолога Мариса Дзениса, научно доказано, что вороны способны распознавать лица.

«Вероятно, какой-то лысый человек в прошлом плохо обращался с этими птицами, и теперь они принимают всех лысых за того самого обидчика», — поделился своей точкой зрения эксперт.