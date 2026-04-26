Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вороны в Юрмале начали атаковать лысых мужчин. Из-за чего такая нелюбовь? 0 990

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вороны в Юрмале начали атаковать лысых мужчин. Из-за чего такая нелюбовь?

Сразу несколько мужчин прогуливавшихся в конце апреля по улице Йомас подверглись неожиданному нападению птиц.

По сообщению сотрудников одного из юрмальских кафе, жертвами становились в основном мужчины с лысиной или редкими волосами.

Официанты рассказали, что вороны появились в этом районе примерно неделю назад и теперь нападают почти каждый день с 10 утра до 5 вечера.

Предположительно, птицы свили гнездо где-то поблизости и защищают своих птенцов.

По словам орнитолога Мариса Дзениса, научно доказано, что вороны способны распознавать лица.

«Вероятно, какой-то лысый человек в прошлом плохо обращался с этими птицами, и теперь они принимают всех лысых за того самого обидчика», — поделился своей точкой зрения эксперт.

Читайте нас также:
#Юрмала #птицы #агрессия #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
0
2
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео