Она выбрала сцену вместо больничной палаты. Но в главной роли — матери — всё равно спасла жизнь. 27 апреля Заслуженной артистке России исполнилось бы 67 лет. Вместо этого её имя сегодня вспоминают по двум датам: день рождения и день гибели.

«А это кто?»: как одна фотография переписала судьбу

Она родилась в якутском Нерюктяйинском наслеге, куда её родителей-врачей распределили после Ленинградского мединститута. Появление на свет принимал... собственный отец — учёный-медик и гематолог. А потом семья вернулась в Ленинград. Там Марина пошла в обычную школу, где ничто не предвещало славы.

Казалось, дочери уготована та же дорога, что и родителям. Но вмешался случай. Её одноклассница актриса Елена Цыплакова уже снималась в кино. Режиссёр Динара Асанова попросила помочь подобрать ребят на роли. Цыплакова принесла обычную классную фотографию. Асанова ткнула пальцем в Марину: «А это кто?» Так 17-летняя школьница, собиравшаяся в медицинский, променяла белый халат на юбку Баюшкиной в фильме «Ключ без права передачи».

«Три красавца» и одна строптивица

Дебют был оглушительным. Левтова поехала покорять Москву и поступила во ВГИК к самому Герасимову с Макаровой. На втором курсе мэтр предложил ей роль Ольги Буйносовой в своей исторической эпопее «Юность Петра». Там она и встретила будущего мужа — актёра и режиссёра Юрия Мороза.

Мороз позже вспоминал: стоят они на площадке втроём, в костюмах петровской эпохи, мимо проходит Левтова с однокурсницами. Одна из девушек так хлёстко ответила на чью-то шутку, что видавший виды актёр поперхнулся. Сразу брака не случилось — Марина долго держала Мороза на расстоянии, ей нужен был надёжный тыл. Но в итоге они прожили вместе почти двадцать лет.

Кадр на седьмом месяце: трудоголия без компромиссов

Артистка не умела сидеть без дела. Будучи беременной на последнем сроке, она вышла на съёмки культового сериала «ТАСС уполномочен заявить». А в 1983-м, родив дочь Дарью, уже через несколько месяцев вернулась в кадр к Асановой.

Тогда никто не знал, что жизнь её коротка. В конце 1999 года Левтова получила звание Заслуженной артистки России. А через три месяца её не стало.

27 февраля 2000 года: предчувствие беды

Вечером 26 февраля в актёрском клубе «Кино» отмечали премьеру комедии «Фортуна» Данелии — в картине дебютировала 16-летняя дочь Марины. После банкета компания, включая Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову, поехала на дачу к знакомому миллионеру Михаилу Рудяку.

Марина сначала отказывалась кататься на снегоходах. Муж потом рассказывал: она словно чувствовала беду. Но Даша уговорила. Тогда Левтова пересадила дочь со спины в середину — в более безопасное место, а сама села сзади.

Водитель не заметил под снегом глубокий овраг. Снегоход рухнул вниз и перевернулся. Марина ударилась головой о дерево. С черепно-мозговой травмой её доставили в Одинцовскую больницу, где она умерла, не приходя в сознание. Если бы она не поменялась местами с дочерью, кино не узнало бы заслуженную артистку Дарью Мороз.

Юрий Мороз, её муж, ушёл из жизни в 2025 году. Но остались дочь Дарья и маленькая внучка Анна. И та самая хрупкая материнская жертва, которую зрители «Ключа без права передачи» могли и не заметить за кадром. Теперь она не даёт об этом молчать.