Драматическое спасение развернулось у полицейского участка, когда офицеры успели вытащить двух младенцев из заминированного автомобиля за мгновения до его взрыва, предотвратив неминуемую трагедию.

Двое малышей были буквально выхвачены офицерами в безопасное место за считанные секунды до того, как заминированный автомобиль сдетонировал прямо у стен полицейского участка. Удивительно, но в результате этого инцидента никто не погиб и даже не получил ранений. Полиция по борьбе с терроризмом немедленно приступила к расследованию по факту покушения на убийство, подозревая диссидентскую группировку.

Эта же группировка ранее вынудила водителя пиццы доставить бомбу к другому участку, что указывает на их методы и цели.

Поздним вечером в воскресенье, 26 апреля, у полицейского участка в Белфасте, Северная Ирландия, был обнаружен брошенный фургон, в багажнике которого находился газовый баллон. В тот момент, когда офицеры вытаскивали детей из машины, она внезапно сдетонировала, разбрасывая обломки и мгновенно охватившись пламенем. Местные жители были оперативно эвакуированы из своих жилищ, чтобы обеспечить их безопасность.

Этот инцидент, уже окрещенный «чудесным происшествием», к счастью, не привел к жертвам или пострадавшим, что стало настоящим облегчением. Полиция по борьбе с терроризмом активно ведет расследование, квалифицируя произошедшее как покушение на убийство. Нападение вызвало широкое осуждение со стороны политических лидеров Северной Ирландии.

Первый министр Мишель О'Нил решительно заявила, что организаторы взрыва «не могут говорить ни за кого», подчеркивая их изоляцию и отсутствие поддержки.

Заявление заместителя главного констебля

Заместитель главного констебля Бобби Синглтон выступил с комментарием, выразив сочувствие всем, кто пострадал от этого трусливого нападения. Он упомянул жителей, которые пока не могут вернуться домой, а также мужественных офицеров и их семьи, которые, хоть и благодарны за безопасность близких, несомненно, потрясены произошедшим.

Синглтон заверил общественность, что полицейская служба Северной Ирландии не будет остановлена или отвлечена этим бессмысленным и безрассудным нападением. Он подчеркнул, что общество достигло значительного прогресса, и не позволит тем, кто стремится отбросить его назад, добиться успеха.

Связь с предыдущими инцидентами

Это нападение произошло ровно через месяц после аналогичного инцидента, когда водителя пиццы под угрозой оружия вынудили использовать свой автомобиль для доставки взрывного устройства к полицейскому участку Лургана. В тот раз бомба, к счастью, не сдетонировала, но произошедшее было квалифицировано как террористический акт. Заместитель главного констебля Синглтон подтвердил наличие «сходства» между двумя этими событиями.

Полиция ведет расследование, исходя из предположения, что за недавним нападением стоит группировка «Новая ИРА», известная также как «Подлинная Ирландская республиканская армия».

Синглтон также отметил, что бомба, обнаруженная возле Данмарри, несмотря на свои скромные размеры, была использована с «безрассудством», и офицеры не получали никаких предупреждений о готовящемся нападении. Председатель полицейского управления Северной Ирландии Брендан Маллан подчеркнул, что это нападение было тщательно спланировано с целью «причинить максимальный ущерб» жилому району.

История деятельности «Новой ИРА»

Ранее «Новая ИРА» уже брала на себя ответственность за ряд нападений на различные объекты как в Северной Ирландии, так и на территории остальной Великобритании. В 2017 году ирландская полиция успешно предотвратила крупную атаку, обнаружив шесть килограммов взрывчатки в одном из офисов Дублина.

В 2019 году эта группировка отправила пять подозрительных посылок в крупные транспортные узлы, включая аэропорт Лондон-Сити, вокзал Ватерлоо и аэропорт Хитроу. А в 2023 году они вынашивали планы по срыву визита тогдашнего президента США Джо Байдена в Белфаст, приуроченного к 25-й годовщине Соглашения Страстной пятницы.