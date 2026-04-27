В Краславском крае пограничники обнаружили в Даугаве плот с 80 тыс. контрабандных сигарет, сообщили агентству в Государственной пограничной охране.

В Пиедруйской волости пограничники заметили подозрительный предмет, плывший по течению Даугавы.

Воспользовавшись моторной лодкой Государственной погранохраны, пограничники обнаружили восемь прямоугольных упаковок, завернутых в черную полиэтиленовую пленку. Проверив их, пограничники обнаружили 50 тыс. сигарет "NZ Gold" и 30 тыс. сигарет "Queen Superslim" с белорусскими акцизными марками.

Сигареты были переданы должностным лицам Государственной полиции, которые начали уголовный процесс.

Как сообщалось, 17 апреля пограничники вытащили из Даугавы плот с 60 тыс. сигарет "NZ Gold" с белорусскими акцизными марками. Рекорд превзойден!