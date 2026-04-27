Сколько сигарет можно провести на одном плоту? Латвийские контрабандисты заткнули за пояс всех

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
В Краславском крае пограничники обнаружили в Даугаве плот с 80 тыс. контрабандных сигарет, сообщили агентству в Государственной пограничной охране.

В Пиедруйской волости пограничники заметили подозрительный предмет, плывший по течению Даугавы.

Воспользовавшись моторной лодкой Государственной погранохраны, пограничники обнаружили восемь прямоугольных упаковок, завернутых в черную полиэтиленовую пленку. Проверив их, пограничники обнаружили 50 тыс. сигарет "NZ Gold" и 30 тыс. сигарет "Queen Superslim" с белорусскими акцизными марками.

Сигареты были переданы должностным лицам Государственной полиции, которые начали уголовный процесс.

Как сообщалось, 17 апреля пограничники вытащили из Даугавы плот с 60 тыс. сигарет "NZ Gold" с белорусскими акцизными марками. Рекорд превзойден!

#Латвия #контрабанда #сигареты #Даугава #уголовный процесс
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

