Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, что могло случиться с работницей Гайльэзерс, погибшей на рабочем месте

Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) расследуют гибель сотрудницы на рабочем месте.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Ссылаясь на Общий регламент по защите данных и право вовлеченных лиц, а также членов их семей на частную жизнь, больница не предоставляет дополнительную информацию о произошедшем.

Государственная инспекция труда также получила информацию о несчастном случае и начала расследование. В инспекции отмечают, что сейчас еще рано говорить о возможных нарушениях, которые могли привести к несчастному случаю: в ходе расследования необходимо выяснить все обстоятельства, и только после этого инспекция сможет делать выводы.

Между тем, как выяснило Латвийское телевидение, сотрудницу RAKUS зажало дверями в отделении радиологии, где, предположительно, не сработали системы безопасности.

#происшествие #медицина #Латвия #работа #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
7
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео