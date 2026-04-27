На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Ссылаясь на Общий регламент по защите данных и право вовлеченных лиц, а также членов их семей на частную жизнь, больница не предоставляет дополнительную информацию о произошедшем.

Государственная инспекция труда также получила информацию о несчастном случае и начала расследование. В инспекции отмечают, что сейчас еще рано говорить о возможных нарушениях, которые могли привести к несчастному случаю: в ходе расследования необходимо выяснить все обстоятельства, и только после этого инспекция сможет делать выводы.

Между тем, как выяснило Латвийское телевидение, сотрудницу RAKUS зажало дверями в отделении радиологии, где, предположительно, не сработали системы безопасности.