В Восточной больнице мертвым найден работник (дополнено) 1 5120

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.04.2026
LETA
Изображение к статье: В Восточной больнице мертвым найден работник (дополнено)

В Рижской Восточной клинической университетской больнице в результате возможного несчастного случая погиб сотрудник. Как рассказала агентству ЛЕТА представитель больницы Илга Намниеце, сегодня на рабочем месте в больнице был найден мертвым сотрудник.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Восточная больница выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и коллегам работника.

В соответствии с Общим регламентом по защите данных больница не предоставляет дополнительной информации об инциденте.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня полиция получила вызов в больницу в связи с возможным несчастным случаем, в котором погибла сотрудница больницы.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если это повлекло за собой смерть человека.

Государственная инспекция труда (ГИТ) также получила информацию о несчастном случае и начала расследование, сообщил агентству ЛЕТА представитель ГИТ Дайнис Дейгелис. В инспекции отмечают, что в настоящее время преждевременно предоставлять информацию о возможных нарушениях, которые могли привести к несчастному случаю, поскольку в ходе расследования необходимо установить все обстоятельства. Только после этого ГИТ сможет сделать выводы.

