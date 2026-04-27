Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле 0 223

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.04.2026
LETA
Государственная полиция в прошлом году зафиксировала в 2,3 раза больше нарушений, связанных с использованием дронов Рига, 27 апреля, ЛЕТА. Государственная полиция в прошлом году зафиксировала 768 случаев, связанных с несоблюдением правил использования дронов, что в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, когда было зафиксировано 330 нарушений, сообщили агентству ЛЕТА в Агентстве гражданской авиации (АГА).

АГА в прошлом году рассмотрело 123 дела об административных правонарушениях, связанных с использованием дронов, что на 50 дел больше, чем в 2024 году.

Также в последние годы значительно выросло число лиц, эксплуатирующих дроны. В Латвии в конце 2025 года было зарегистрировано 11 242 эксплуатанта дронов, что на 43,3% больше, чем в конце 2024 года - 7846.

АГА констатирует, что чаще всего нарушения совершают мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, а с 2024 года увеличилось число нарушителей, не достигших 18-летнего возраста. В таких случаях к рассмотрению дел привлекаются законные представители нарушителей.

Государственная полиция констатировала, что в случаях нарушений дроны в основном не имеют соответствующей маркировки или во время полета не соблюдается разрешенная высота полета. Кроме того, в прошлом году более чем в шесть раз выросло число случаев, когда дроны летали вблизи инфраструктуры без необходимого согласования с ее владельцами или управляющими. Также выросло число случаев, когда полеты совершались вне прямой видимости.

Также в 2025 году зафиксировано четыре случая, когда концентрация алкоголя в крови дистанционных пилотов превышала разрешенные законом 0,2 промилле, у одного из них было констатировано 1,6 промилле, за что был применен денежный штраф в размере 150 евро.

За нарушения в использовании дронов административные штрафы могут применять АГА, Государственная полиция, Военная полиция, муниципальная полиция и Государственная пограничная охрана.

