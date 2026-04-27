Заказные убийства в Вильнюсе: сразу 13 человек подозреваются в их подготовке

Дата публикации: 27.04.2026
В рамках начатого в прошлом году расследования о подготовке к убийству двух граждан Литвы и России в террористических целях подозрения предъявлены 13 лицам.

«В настоящее время в досудебном расследовании 13 человек признаны подозреваемыми. Девять человек находятся в Литве, к семерым из них применена мера пресечения в виде ареста, к двоим – более мягкие меры пресечения», – сообщил на пресс-конференции в понедельник временно исполняющий обязанности главного прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Мартинас Йовайша.

Также в отношении двух лиц в настоящее время проводятся процедуры экстрадиции.

«Один человек (...) задержан в Греции, и суд первой инстанции уже принял решение о его выдаче Литве, однако это решение обжаловано, и в настоящее время мы ожидаем решения апелляционного суда», – отметил Йовайша.

СМИ сообщали, что целями были проживающий в Литве лидер башкирского национального движения Руслан Габбасов и собирающий помощь для Украины общественный деятель Валдас Барткявичюс.

#терроризм #Литва #преступность #прокуратура #Россия
