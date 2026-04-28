Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Чёрт, что там горит! Ни окон, ни дверей! »В окрестностях Мадоны сгорел сеновал

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
ФОТО: скриншот видео TV3

С позднего вечера 24 апреля пожарные работали почти сутки над ликвидацией пожара в поселке Биксерес в окрестностях Мадоны. Полностью сгорел сарай, в котором хранились рулоны сена. Именно их разбор, перемещение и проливка требовали наибольших усилий.

Сарай, заполненный рулонами сена, принадлежит местному фермеру, рассказывают жители деревни. Шум пожара разбудил жителей ближайших домов, но им оставалось только ждать спасателей, так как пламя уже к тому моменту сильно разгорелось, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Я подумала: чёрт, что это дети там на площадке вытворяют. Да сколько можно с ними! Пойду посмотрю. Когда я увидела — там всё горит, ни окон, ни дверей. Я закричала мужу, что всё горит", — рассказывает местная жительница.

В тот вечер дети во дворе не шумели, однако были ли они причастны к пожару — пока неизвестно. Некоторые местные жители предполагают, что именно молодёжь могла быть виновна в случившемся. Несколько лет назад один мальчик якобы пострадал в этом сарае, но подробности никто рассказывать не хочет.

"Мелкие, наверное, подожгли. Там был пустой сарай, когда-то летом дети уже поджигали траву. Тут кто-то из тюрьмы вышел — может, он, а может, дети баловались. Электричества там не было", — говорят местные.

Из-за ветра рядом с сараем выгорела прошлогодняя трава на площади 300 квадратных метров. Спасатели подчеркивают, что при другом направлении ветра пожар мог бы быть гораздо масштабнее.

Командир отделения Мадонского участка ГПСС Зинтис Равинскис уточнил: "Поскольку количество рулонов сена очень большое и сено трудно тушить, при тушении сверху с помощью техники рулоны вывозили наружу, и работы по тушению продолжаются до сих пор. […] Рулоны, пролежавшие более полугода, сами по себе обычно не загораются".

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео