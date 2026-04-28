С позднего вечера 24 апреля пожарные работали почти сутки над ликвидацией пожара в поселке Биксерес в окрестностях Мадоны. Полностью сгорел сарай, в котором хранились рулоны сена. Именно их разбор, перемещение и проливка требовали наибольших усилий.

Сарай, заполненный рулонами сена, принадлежит местному фермеру, рассказывают жители деревни. Шум пожара разбудил жителей ближайших домов, но им оставалось только ждать спасателей, так как пламя уже к тому моменту сильно разгорелось, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Я подумала: чёрт, что это дети там на площадке вытворяют. Да сколько можно с ними! Пойду посмотрю. Когда я увидела — там всё горит, ни окон, ни дверей. Я закричала мужу, что всё горит", — рассказывает местная жительница.

В тот вечер дети во дворе не шумели, однако были ли они причастны к пожару — пока неизвестно. Некоторые местные жители предполагают, что именно молодёжь могла быть виновна в случившемся. Несколько лет назад один мальчик якобы пострадал в этом сарае, но подробности никто рассказывать не хочет.

"Мелкие, наверное, подожгли. Там был пустой сарай, когда-то летом дети уже поджигали траву. Тут кто-то из тюрьмы вышел — может, он, а может, дети баловались. Электричества там не было", — говорят местные.

Из-за ветра рядом с сараем выгорела прошлогодняя трава на площади 300 квадратных метров. Спасатели подчеркивают, что при другом направлении ветра пожар мог бы быть гораздо масштабнее.

Командир отделения Мадонского участка ГПСС Зинтис Равинскис уточнил: "Поскольку количество рулонов сена очень большое и сено трудно тушить, при тушении сверху с помощью техники рулоны вывозили наружу, и работы по тушению продолжаются до сих пор. […] Рулоны, пролежавшие более полугода, сами по себе обычно не загораются".