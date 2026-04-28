Два года тюрьмы за один перепост: суд вынес приговор экс-депутату Рижской думы

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2026
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Бывший депутат Рижской думы Игорь Кузьмук получил окончательный приговор – два года тюрьмы за поддержку финансирования войны России против Украины, сообщает агентство LETA.

Верховный суд отказался начинать кассационное производство, поэтому решение вступило в силу.

Суд установил, что Кузьмук, перепубликовав сообщение с призывом поддержать Россию, обеспечил его (сообщения) распространение на более широкую аудиторию и способствовал достижению цели, заложенной в этом призыве. То, что автор сообщения не был привлечён к уголовной ответственности и не был лично знаком с Кузьмуком, на вывод суда не повлияло.

Верховный суд отдельно оценил аргументы о свободе слова и отмел их.

Отметим, что сначала Рижский городской суд в Латгальском предместье полностью оправдал Кузьмука. Однако окружной суд отменил это решение, признал его виновным и назначил два года лишения свободы, а также один год пробационного надзора. Меру пресечения изменили на арест, и Кузьмука взяли под стражу прямо в зале суда.

Прокуратура ранее сообщала, что Кузьмук в своём Telegram-канале перепубликовал призыв финансировать и обеспечивать имуществом вооружённые силы России, действия которых направлены против территориальной неприкосновенности и политической независимости Украины.

#пропаганда #суд #Украина #тюрьма #свобода слова #Россия #политика
