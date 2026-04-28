Александра обвиняет мужчину в реализации мошеннической схемы. По ее словам, он выдал себя за ее возлюбленного и, воспользовавшись доверием, уговорил оформить кредиты на ее имя. Общая сумма долговых обязательств составляет около 30 тысяч евро, кроме того, она взяла на себя и другие обязательства, выгоду от которых получил только этот мужчина, рассказала женщина.

В редакцию «Bez Tabu» (ТВ3) обратилась Александра, которая до недавнего времени жила в Екабпилсе в многоквартирном доме. В прошлом году по соседству в тот же дом переехала многодетная семья, рассказала она. Ей сразу приглянулся глава семьи — мужчина, который всегда был вежливым и общительным. Несмотря на то, что он состоял в отношениях с другой женщиной, между ними завязались романтические отношения.

"Он ухаживал за мной, говорил, что я особенная женщина и что жалеет, что не встретил меня пять лет назад, до того как женился", - вспоминает Александра.

Постепенно завоевав доверие различными способами, за несколько месяцев мужчина уговорил ее взять кредиты для своих нужд, и общая сумма задолженности достигла примерно 30 тысяч евро, рассказала женщина.

"Сначала я брала какие-то кредиты, и за них он деньги возвращал. Так он завоевал мое доверие. Позже были только обещания. Обещал, что будет подработка, будут деньги и он все выплатит. Так и обещал, что отдаст деньги, но так и не отдал", - уточнила она.

По словам Александры, на этом мужчина не остановился — он уговорил ее взять в лизинг два подержанных автомобиля.

"Оформив лизинг на мое имя, он купил BMW 730 седьмой серии. Примерно через два месяца он обменял эту машину на две другие. Обе машины он продал на авторазборку. Получил деньги, а мне ничего не дал. Еще один лизинг мы взяли, чтобы купить автомобиль Peugeot. Эту машину он тоже продал на шрот", - рассказала женщина.

Александра рассказала, что также угодила возлюбленному, оформив два смартфона iPhone в лизинг — один из них мужчина тайно передал друзьям в тюрьме. Кроме того, по ее словам, он сдал в ломбард ее золотую цепочку. Находясь в этих отношениях, мужчина признался, что ранее совершал преступления и отбывал наказание в тюрьме, однако это не стало для нее тревожным сигналом.

"Он сидел в тюрьме. Эти люди — очень хорошие психологи. Он понял мои слабые места. Воспользовался моим доверием. Я такой человек, который помогает. Он меня использовал, обобрал до нитки!" - заверила Александра.

По месту жительства мужчины в Екабпилсе журналисты «Bez Tabu» встретили его жену с младенцем на руках, но самого мужчину не застали. По телефону он отрицал обвинения и отказался от личной встречи. Он заявил, что Александра сама загнала себя в финансовую яму, брала кредиты для себя и теперь по непонятным причинам перекладывает вину на него.

Александра обратилась за помощью в Государственную полицию. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, указав, что это гражданско-правовой спор, однако после жалобы женщины прокуратура все же обязала полицию продолжить работу, усмотрев признаки уголовного правонарушения.