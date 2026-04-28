В районе Вуосаари, Хельсинки, действует группа девочек, подозреваемых в серии серьезных преступлений. Эта ситуация совершенно беспрецедентна для местной полиции, которая ранее не сталкивалась с подобным явлением. О тревожной обстановке было объявлено на пресс-конференции, посвященной росту подростковой преступности в столице, как сообщает Rulehti.

Полиция сообщает, что в группу входит около десяти человек, причастных к десяткам криминальных эпизодов. К середине апреля уже зафиксировано порядка 30 заявлений, включающих нападения и грабежи. Большинство этих юных подозреваемых не достигли 15-летнего возраста, что освобождает их от уголовной ответственности.

«Именно это делает ситуацию необычной: полиция отмечает, что ранее не сталкивалась с таким количеством правонарушений, совершенных столь молодыми участниками. По словам представителей полиции, преступления совершались разными составами, а не одной постоянной группой, однако одни и те же лица повторяются в материалах дел. При этом подростки зачастую не знакомы друг с другом заранее, не учатся в одной школе и не живут в одном районе», — подчеркивается в публикации.

Правоохранительные органы признают, что их возможности влияния на детей до 15 лет крайне ограничены. Главным инструментом воздействия остается передача всех данных в органы опеки. Также активно используется работа через межведомственные группы, объединяющие усилия социальных служб.

Несмотря на этот шокирующий инцидент, власти Хельсинки подчеркивают, что подавляющее большинство подростков в городе остаются законопослушными гражданами. Этот случай является скорее исключением, чем правилом, вызывая особую тревогу.

Неожиданный лидер и масштаб преступлений

По данным СМИ, неформальным лидером этой группы школьниц в Хельсинки оказалась всего лишь 11-летняя девочка. Эту информацию ранее публиковало издание Helsingin Sanomat, добавляя драматизма ситуации.

Полиция продолжает расследование серии правонарушений в районе Вуосаари, к которым предположительно причастна эта группа несовершеннолетних. Речь идет о примерно десяти девочках, родившихся в период с 2012 по 2015 год. Их подозревают в совершении около 30 преступлений, включая нападения, угрозы, оскорбления и умышленную порчу имущества.