Вместо экстрадиции в Украину Польша передала РФ российского археолога Александра Бутягина в рамках обмена задержанными, сообщил министр иностранных дел Польши Сикорский.

В марте 2026 года суд в Варшаве постановил экстрадировать археолога в Украину. Это решение было обжаловано.

Кроме археолога Бутягина Польша отпустила также жену российского военного, расквартированного в Приднестровье.

Обмен задержанными состоялся на польско-белорусской границе. Как заявила ФСБ РФ Бутягина обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы.

В начале декабря 2025 года Александра Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов.

С 1999 года Бутягин руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма Россией.