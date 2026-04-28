Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают женщину, запечатленную на видео, которая на стоянке торгового центра совершила столкновение с припаркованным транспортным средством и, не сообщив об этом в установленном законом порядке, покинула место происшествия.

Государственная полиция призывает внимательно посмотреть на женщину, изображенную на видео, и откликнуться всех, кто ее узнает или знает ее местонахождение. Сообщить полиции можно по телефонам 67829235 или 29637196.