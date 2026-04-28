В Хургаде во время шоу заклинателя змей в отеле рептилия укусила туриста из Германии, он скончался, пишет The Guardian со ссылкой на полицию ФРГ.

Сообщается, что немец приехал в Египет из Баварии вместе с двумя родственниками, вечером отправился посмотреть представление со змеями.

Заклинатель взял двух кобр и накинул их на шеи зрителей, а затем позволил кобре заползти в штаны туриста, в результате рептилия укусила его за ногу. В тяжелом состоянии туриста доставили в больницу, где он скончался.

Родственники умершего обратились в полицию Южной Баварии, там завели уголовное дело, однако египетские силовики неохотно сотрудничают с немецкими правоохранителями, отмечает издание.