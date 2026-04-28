Турист умер во время шоу в Хургаде. Чего стоит бояться в Египте?

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
В Хургаде во время шоу заклинателя змей в отеле рептилия укусила туриста из Германии, он скончался, пишет The Guardian со ссылкой на полицию ФРГ.

Сообщается, что немец приехал в Египет из Баварии вместе с двумя родственниками, вечером отправился посмотреть представление со змеями.

Заклинатель взял двух кобр и накинул их на шеи зрителей, а затем позволил кобре заползти в штаны туриста, в результате рептилия укусила его за ногу. В тяжелом состоянии туриста доставили в больницу, где он скончался.

Родственники умершего обратились в полицию Южной Баварии, там завели уголовное дело, однако египетские силовики неохотно сотрудничают с немецкими правоохранителями, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

