Каспийский городской суд вынес приговор жителю Махачкалы, который убил дагестанскую певицу Талисман Омарову. Мужчина до смерти забил женщину сковородкой во время ссоры. При этом на заседании подсудимый свою вину не признал.

Схватился за сковородку

Согласно материалам, преступление произошло 20 мая 2025 года в квартире певицы в Каспийске. Во время застолья между ней и подсудимым возник конфликт. Мужчина схватил стеклянную бутылку из-под коньяка и несколько раз ударил женщину по голове и лицу, после чего продолжил избиение металлической сковородкой. В результате от полученных множественных травм головы потерпевшая скончалась на месте.

Во время судебного заседания подсудимый вину не признал.

«Однако показания, данные им на предварительном следствии, а также совокупность собранных доказательств, включая результаты генетических экспертиз, суд счел достаточными для признания вины мужчины в инкриминируемом ему деянии», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Дагестана.

При назначении наказания фемида учла такое отягчающее обстоятельство, как совершение фигурантом преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также смягчающие обстоятельства — помощь подсудимого в раскрытии преступления и наличие у него двоих малолетних детей.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, его могут обжаловать в Верховном суде Дагестана.

Пела на аварском языке

Творческая карьера Талисман Омаровой началась в 2010 году. Она стала известна в Дагестане как как талантливая певица, исполняющая песни на аварском языке.

Артистка пела на нём такие композиции, как «Пламя любви», «Ты меня покинул», «Возвращайся», «Душа моя плачет», «Берегите любовь», «Жажда любви», «Не было тебя».

Всего Омарова выпустила около двух альбомов. Она также часто выступала на крупных мероприятиях в Каспийске и Махачкале, её звали и на национальные свадьбы. Её любили за непосредственность и чистый голос, поскольку Талисман брала даже сложные тональности без фонограммы.

Вне сцены её судьба была полна трудностей в личной жизни и профессиональной сфере.

Убил ножницами

Аналогичный инцидент в Каспийске произошёл 19 апреля 2026 года. Так, около трёх часов ночи в дежурную часть полиции сообщили, что в одной из квартир соседи обнаружили тело 41‑летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что в квартире во время застолья женщина и её бывший супруг поссорились. В какой-то момент мужчина схватил лежавшие на столе ножницы и несколько раз ударил женщину в голову. От полученных ран она скончалась до приезда медиков.

По предварительной информации, нападавший мог находиться в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Кроме того, у убитой осталось двое детей. По неподтверждённым данным, погибшая женщина была беременна.

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» против мужчины. Его задержали, и он дал признательные показания.