В Кулдигском крае и Риге в последние дни зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, виновники которых управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина, устроившая аварию, находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле, мужчина — 2,48 промилле. На месте происшествий установлено, что в обоих случаях в автомобилях находились малолетние дети. В Кулдигском крае ребёнок получил травмы и не перевозился в автокресле, соответствующем его возрасту и весу. По фактам происшествий Государственная полиция возбудила уголовные и административные процессы.

Подробности

Позавчера, 27 апреля около 20:00, в Государственную полицию поступила информация, что в Кулдигском крае, в Падурской волости, в населённом пункте Падуре женщина в состоянии алкогольного опьянения съехала с дороги и врезалась в дерево возле одного из частных владений.

Прибывшие на место сотрудники Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции провели проверку на алкоголь, установив, что водитель находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле. В автомобиле находился её трёхлетний сын, который пострадал в аварии, был эмоционально подавлен, плакал и не мог успокоиться. У мальчика был видимый ушиб лба, и сотрудники службы неотложной медицинской помощи приняли решение доставить его в медицинское учреждение для обследования, попросив передать детское кресло для перевозки.

Проверив автомобиль, полицейские установили, что детское кресло отсутствует, то есть ребёнок перевозился с нарушением требований закона о дорожном движении.

Учитывая, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении и не могла выполнять обязанности по уходу за ребёнком, на место прибыл отец ребёнка. Однако и он был явно пьян, не проявлял интереса к состоянию ребёнка и вёл себя агрессивно, требуя вернуть ему повреждённый автомобиль. От прохождения проверки на алкоголь мужчина отказался.

Полицейские попросили указать контакт родственника, который мог бы взять на себя заботу о ребёнке. Сначала мужчина отказался, но позже сообщил номер телефона своей сестры. С ней связались сотрудники полиции, и она согласилась приехать в медицинское учреждение и взять на себя заботу о племяннике.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также начаты административные процессы за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком и за перевозку ребёнка без соответствующего детского кресла. В отношении отца ребёнка также начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

О случившемся уведомлен Сиротский суд. Согласно закону о защите прав ребёнка, за невыполнение обязанностей по уходу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф до 210 евро. Размер штрафа определит административная комиссия самоуправления.

Похожий случай произошёл вчера, 28 апреля во второй половине дня в Риге, в микрорайоне Иманта, где после столкновения автомобилей «Volkswagen» и «Audi» полицейские установили, что водитель «Volkswagen» находился в состоянии опьянения 2,48 промилле, а в салоне автомобиля находился четырёхлетний ребёнок. В аварии никто не пострадал. После происшествия на место прибыла мать ребёнка, которая также находилась в сильном алкогольном опьянении, поэтому ребёнок был передан бабушке. Водитель был задержан и помещён в изолятор временного содержания, по факту управления в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело. Также начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Полиция подчёркивает, что одна из самых важных обязанностей родителей — заботиться о жизни и безопасности своих детей.