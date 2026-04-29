Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Получены печальные новости о судьбе пропавшей 16-летней Софии

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Получены печальные новости о судьбе пропавшей 16-летней Софии
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция сообщила, что пропавшая без вести София Сара Кундецка найдена без признаков жизни.

Правоохранительные органы сообщают, что девушка 2009 года рождения была найдена 28 апреля в 19:04.

16 марта София вышла из учебного заведения в Марупе, а позже находилась в центре Риги. Государственная полиция распространила сообщение о том, что она пропала без вести и объявлена в розыск, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Позже в публичном пространстве появилась информация, что в тот же вечер 16 марта некая женщина спрыгнула в Даугаву с Каменного моста.

30 марта к поискам пропавшей 16-летней Софии подключилась организация «bezvests.lv», которая совместно с Государственной полицией проводила поисковые работы на воде и в прибрежной зоне Даугавы. К сожалению, до настоящего момента поиски были безрезультатными.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
1
2
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео