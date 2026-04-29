Государственная полиция сообщила, что пропавшая без вести София Сара Кундецка найдена без признаков жизни.

Правоохранительные органы сообщают, что девушка 2009 года рождения была найдена 28 апреля в 19:04.

16 марта София вышла из учебного заведения в Марупе, а позже находилась в центре Риги. Государственная полиция распространила сообщение о том, что она пропала без вести и объявлена в розыск, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Позже в публичном пространстве появилась информация, что в тот же вечер 16 марта некая женщина спрыгнула в Даугаву с Каменного моста.

30 марта к поискам пропавшей 16-летней Софии подключилась организация «bezvests.lv», которая совместно с Государственной полицией проводила поисковые работы на воде и в прибрежной зоне Даугавы. К сожалению, до настоящего момента поиски были безрезультатными.