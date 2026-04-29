Передача «Degpunktā» (ТВ3) уже сообщала о жестоком обращении, которому подверглись десятки животных в тесной квартире в рижском районе Иманта. Четвероногие питомцы и птицы жили в антисанитарных условиях. Стало известно, как и почему женщина подвергала животных таким условиям.

Терпение жителей дома лопнуло, сообщает ТВ3. Невыносимый запах из квартиры на первом этаже уже два года мучил окружающих. Сама хозяйка на месте не находилась и с соседями не общалась, поэтому пришлось вмешаться Государственной полиции и Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

При подозрениях, что в помещении находятся брошенные животные, суд дал разрешение на обыск. Службы вскрыли дверь, и увиденное шокировало даже самых опытных инспекторов.

Пол был покрыт мочой и экскрементами животных, в некоторых углах комнат кучи фекалий достигали почти 15 сантиметров, даже ванна была заполнена отходами. Корма и воды у животных также не было — всего в таких условиях жили 27 кошек. Некоторые из них не выдержали тяжёлых условий. В помещениях сотрудники обнаружили одного мёртвого кота, а также останки двух собак и попугая. Предполагается, что хозяйка оставляла животных одних в квартире.

"Двухкомнатная квартира, но при этом почти нет места, куда можно нормально поставить ногу. Владелица квартиры и животных там не жила — это абсолютно очевидно. Конечно, происходило неконтролируемое размножение животных. Среди изъятых животных многие кошки беременны", — отметил руководитель Рижского городского управления ПВС Гундар Симанович.

Пока службы работали, в квартиру прибыла и сама владелица — женщина по имени Александра. По словам Гундара Симановича, по её внешнему виду нельзя было сказать, что она причастна к подобным преступлениям. 50-летняя женщина была опрятно одета, говорила вежливо и спокойно, а также, казалось, понимала и принимала действия властей.

"Когда у неё спросили, почему в квартире находятся трупы животных, она спокойно ответила, что их похоронит. Меня удивляет, что если они пролежали там несколько месяцев и она этого не сделала, это уже о многом говорит", — отметил представитель ПВС.

Полиция сразу задержала женщину, а истощённых домашних животных доставили в приют. Там сообщили, что в общей сложности пять кошек беременны, состояние здоровья всех животных стабильное, и сейчас они находятся на карантине.

Тем временем ситуация в самом доме в Иманте стала легче. Жители вспоминают, насколько невыносимыми были последние годы, и хотя запах стал слабее, он всё ещё ощущается.

"Ужасно. Это просто идёт из окон. Я живу на третьем этаже. Из окон воняет… всё равно задувает, и вы же понимаете, что если закрыть двери, здесь будет невыносимо", — говорит Ольга, которая не могла терпеть этот запах.

Ольга отмечает, что живёт в доме уже двадцать лет и у неё всегда были хорошие отношения с Александрой. Однако затем в её поведении что-то изменилось: "Она всегда любила животных. Всегда. Действительно любила, многое знала. И у неё всегда была чистота, животные были ухожены, она сама за ними следила. Видимо, это какая-то болезнь в голове".

Ранее Александра состояла в Латвийской кинологической федерации и работала грумером. Последним местом работы был магазин товаров для животных в Иманте — работает ли она там сейчас и продолжает ли ухаживать за чужими питомцами, в учреждении не комментируют. Между тем ПВС ясно заявляет, что к пострадавшим животным она больше допущена не будет, а её судьбу решит суд. Максимальное наказание за такое преступление — до пяти лет лишения свободы.