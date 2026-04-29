Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Страшное зрелище»: в Пурвциемсе мусоровоз не заметил и наехал на пенсионерку

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Страшное зрелище»: в Пурвциемсе мусоровоз не заметил и наехал на пенсионерку
ФОТО: скриншот видео TV3

В Пурвциемсе, управляя крупногабаритным транспортным средством, даже при наличии камеры заднего вида, можно не заметить происходящее позади автомобиля.

Во вторник пожилая женщина попала под колёса машины, прибывшей во двор многоквартирного дома для вывоза мусора. К сожалению, в результате столкновения она погибла, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сотрудники полиции натянули оградительную ленту вокруг мусоровоза. Позади грузового автомобиля виден синий мешок, которым накрыта погибшая пожилая женщина. Она оказалась под колёсами тяжёлой машины, двигавшейся задним ходом, и скончалась. Происходящее под окнами наблюдали жители дома по улице Стирну, 22.

"Я только видела, как подъехала скорая помощь. Посмотрела в окно и закрыла его. Страшное зрелище", — рассказала местная жительница.

"Я услышала шум, когда они остановились. Подумала, что у них что-то сломалось. Посмотрела в окно — они там что-то делают… Я не увидела, что там лежит человек. Просто смотрю — они что-то делают. Позже снова посмотрела — подумала, может, у них что-то выпало из мусора", — сказала другая жительница улицы Стирну.

Даже если транспортное средство оснащено новейшими системами безопасности, это не освобождает водителя от обязанности убедиться, что на пути движения нет людей, которым там не следует находиться, напоминает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

"Промышленные работы, такие как вывоз мусора, связаны с определённым риском — узкие подъездные пути, сложности доступа для крупногабаритного транспорта. Поэтому, конечно, возможны подобные происшествия. Особенно, как в данном случае, с пожилыми людьми, у которых слух и восприятие могут быть хуже. Поэтому при выполнении таких работ нужно быть особенно внимательными. Это касается не только городского транспорта, но и любого автомобиля, в том числе легкового, когда мы маневрируем во дворе, особенно двигаясь задним ходом. Нужно помнить, что во дворе могут находиться дети, пожилые люди и животные", — подчеркнул Ирбитис.

В компании Eco Baltia vide пояснили, что автомобили оснащены звуковым сигналом, предупреждающим окружающих о приближении транспортного средства. Водитель сообщил, что не заметил женщину, так как она находилась в слепой зоне, однако в настоящее время в сотрудничестве с полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте нас также:
#происшествие #трагедия #экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
3
2
5
5

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео