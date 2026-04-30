Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ, сообщает ЛЕТА.

Обвиняемый в период с января по июль 2025 года совершил семь преступных деяний, в результате которых у потерпевших было выманено более 70 000 евро.

В пяти случаях обвиняемый предлагал помощь в проведении ремонта недвижимости, в одном случае — ремонта автомобиля, и ещё в одном — приобретения квартиры.

Потерпевшие, введённые в заблуждение тем, что обвиняемый является надёжным партнёром по сделке, устно договаривались о получении услуги и передавали ему наличные денежные суммы, о которых было заранее условлено.

Жертв своих преступлений обвиняемый находил на различных мероприятиях, в социальных сетях, а также предлагал свои услуги на интернет-платформе «Getapro».

Прокуратура призывает жителей быть внимательными и тщательно оценивать возможных поставщиков услуг — проверять доступную информацию о компании или человеке, обязательно заключать договор с указанием объёма услуг, сроков выполнения и порядка расчётов, а также не вносить крупные авансовые платежи.