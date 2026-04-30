Обещал ремонт — забрал деньги: дело о мошенничестве на 70 000 евро 0 922

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обещал ремонт — забрал деньги: дело о мошенничестве на 70 000 евро

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ, сообщает ЛЕТА.

Обвиняемый в период с января по июль 2025 года совершил семь преступных деяний, в результате которых у потерпевших было выманено более 70 000 евро.

В пяти случаях обвиняемый предлагал помощь в проведении ремонта недвижимости, в одном случае — ремонта автомобиля, и ещё в одном — приобретения квартиры.

Потерпевшие, введённые в заблуждение тем, что обвиняемый является надёжным партнёром по сделке, устно договаривались о получении услуги и передавали ему наличные денежные суммы, о которых было заранее условлено.

Жертв своих преступлений обвиняемый находил на различных мероприятиях, в социальных сетях, а также предлагал свои услуги на интернет-платформе «Getapro».

Прокуратура призывает жителей быть внимательными и тщательно оценивать возможных поставщиков услуг — проверять доступную информацию о компании или человеке, обязательно заключать договор с указанием объёма услуг, сроков выполнения и порядка расчётов, а также не вносить крупные авансовые платежи.

#мошенничество #безопасность #прокуратура #преступления
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &
Изображение к статье: Профсоюзы требуют поднять «минималку»: сколько предлагается платить
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить работу мозга - советы нейробиолога
Люблю!
Изображение к статье: Историю Латвии нам предстоит создавать самим - президент
Политика
2
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &

