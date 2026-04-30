Обнародован новый судебный документ по делу певца, обвиняемого в убийстве и сексуальном насилии над юной Селестой Ривас Эрнандес.

Как передает bb.lv, об этом пишет The Guardian.

В новом судебном документе прокуроры описали, как D4vd, обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии над 14-летней Селестой Ривас Эрнандес, предположительно, нанес ей смертельный удар ножом, чтобы помешать девочке-подростку рассказать об учиненном над ней насилии, пишет The Guardian.

Певец, чье настоящее имя Дэвид Энтони Берк, убил Селесту, чтобы защитить свою музыкальную карьеру, говорится в заявлении прокуратуры. Согласно документу, он познакомился с Селестой, когда ей было 11 лет, и вступил с ней в “сексуальные отношения”, когда девочке было всего 13, а ему - 18.

Адвокатская команда Берка заявила, что певец якобы невиновен и не убивал девочку-подростка. Его адвокаты попросили судью, рассматривающего дело, заблокировать публикацию заключения обвинения, в чем было отказано.

Власти полагают, что Берк убил ее и купил две бензопилы, которые использовал для расчленения тела в надувном бассейне. Согласно судебному документу, ее ДНК была найдена в гараже Берка.

Разложившиеся останки Селесты были найдены в сентябре 2025 года в багажнике автомобиля Tesla, который был зарегистрирован на музыканта и был брошен на Голливудских холмах, напоминает The Guardian. По данным прокуратуры, Берк был последним, кто садился за руль автомобиля.

Судебно-медицинский эксперт округа Лос-Анджелес установил, что Селеста умерла от проникающих ранений и у нее были серьезные повреждения туловища. По словам полиции, состояние останков не позволило судебно-медицинскому эксперту установить причину смерти.

Согласно обвинению, после того, как Селеста впервые была объявлена в розыск, полиция связалась с Берком, который сказал им, что не знал о том, что она несовершеннолетняя, и встречался с ней только один раз.

Слушание по делу было отложено до конца мая, чтобы дать защите время ознакомиться с доказательствами, пишет The Guardian.

Дело остаётся в центре внимания общественности. Пока обвинения не доказаны в суде, Берк считается невиновным, однако опубликованные материалы усиливают серьёзность претензий со стороны прокуратуры, пишет bb.lv. Окончательные выводы будет делать суд после изучения всех доказательств.