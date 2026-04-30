Как пишет Postimees, в четверг суд, вероятно, утвердит соглашение между прокуратурой и 35-летним украинцем Артуром Ермолаевым, руководителем украинских телефонных мошенников. Согласно сделке, он избежит реального тюремного заключения в обмен на выплату эстонскому государству 8,5 миллиона евро.

Из этой суммы 5,4 миллиона предназначены для возмещения ущерба его эстонским жертвам, а остальные три миллиона поступят в государственную казну. По всему миру преступное сообщество выманило у людей почти 100 миллионов долларов, написал на этой неделе Eesti Ekspress.

В прокуратуре уточнили для Postimees, что, согласно обвинению, Ермолаев был одним из четырех основателей и руководителей украинских колл-центров. Его роль заключалась в создании и финансировании компаний, а также в организации работы и обеспечении поддержки колл-центров. Подконтрольные ему компании предоставляли офисные помещения и другие услуги, которые использовались для реализации мошеннической схемы, действовавшей с 2017 по 2022 год. Жертв вводили в заблуждение с помощью якобы работающих инвестиционных платформ, на которые люди переводили свои деньги.

В рамках соглашения между прокуратурой и Ермолаевым, которое, вероятно, будет заключено в четверг, последнему будет назначен пятилетний тюремный срок. Однако его освободят сразу после оглашения приговора и вышлют из страны на десять лет. Испытательный срок составит пять лет.

Фактически Ермолаев провел за решеткой пять месяцев после того, как в конце прошлого года его задержали на Кипре и экстрадировали в Эстонию.

По словам главы службы по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, цель полиции в делах о мошенничестве — выйти на организаторов.

«Мы работаем над этим каждый день и анализируем каждый случай, чтобы вернуть жителям Эстонии деньги, потерянные в результате мошенничества. К сожалению, случаи, когда жертва мошенничества получает свои деньги обратно, — это скорее исключение, поскольку деньги очень быстро переводятся за границу или в криптовалюту. С исполнителей низшего звена, увы, взять нечего, поэтому для нас очень важно поймать организаторов схем и реальных бенефициаров. Это была очень сложная преступная сеть, и мы работали с огромным объемом данных. На данный момент мы установили в Эстонии сотни пострадавших, потерявших деньги из-за мошеннической схемы, и сейчас выясняем, сколько всего жертв и какой ущерб был причинен каждому из них», — поясняет Кельт.

Возможность выплатить Эстонии 8,5 миллиона евро у Ермолаева появилась благодаря поддержке его богатой семьи. С точки зрения исключительно Эстонии и ее жителей, освобождение этого человека за крупную сумму денег выглядит логичным. Жертвы мошенничества смогут вернуть свои деньги без дальнейших разбирательств. Если бы прокуратура пошла по пути общего судопроизводства, это, скорее всего, привело бы к длительному и дорогостоящему судебному процессу без уверенности в том, что объемное и детальное обвинение завершится обвинительным приговором.

Профессор права Тартуского университета Яан Гинтер также отмечает, что с точки зрения эстонского государства это решение является разумным. Помимо вышеупомянутых причин, мы также избежим расходов на его содержание в тюрьме.

Однако, как отмечает Postimees, если из 100 миллионов, полученных в результате мошенничества, на долю эстонских жертв приходится пять миллионов, возникает вопрос: что будет с пострадавшими из других стран?

Из статьи в Eesti Ekspress также следует, что около года назад он контактировал с украинскими властями, но, по крайней мере, на данный момент нет никаких признаков того, что в какой-либо другой стране его ожидает еще одно уголовное расследование и возможный судебный процесс. Поскольку теперь он выйдет на свободу и будет выслан из Эстонии, то, если какая-либо страна захочет его задержать, это может оказаться сложной задачей.

«Но у меня нет никакой информации о том, что какая-либо страна запрашивала его экстрадицию», — сказал Гинтер.