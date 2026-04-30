В рижском микрорайоне Шкиротава орудует поджигатель, который поджигает садовые домики, оставшиеся на и без того полузаброшенной территории. Уже уничтожены четыре дачи, Государственная полиция ищет виновного.

Район садовых участков в Шкиротаве в основном захламлен, зарос и необитаем, однако местами еще можно увидеть участки, где люди пытаются обустроить небольшой клочок земли, чтобы ухаживать за грядками и отдыхать, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Один мужчина работает на своем участке рядом с местом пожара — его сад находится прямо возле очага возгорания. Земельный участок он приобрел всего две недели назад.

(DP: Часто ли вообще горит?) "Ну, знаете, по-моему, если не ошибаюсь, я не садовод, но почти через день. Какие-то поджоги, я не знаю. DP: Это кто-то поджигает? Думаю, да. У этого сада есть хозяин, он никому его не продавал. Он был в хорошем состоянии. Все было в порядке. И вдруг — «бум». Он сюда никогда не приезжает. Кто-то, наверное, бездомный, не знаю. Но мне кажется, что это что-то вроде… Нельзя сказать, что это диверсия, скорее просто поджоги", - говорит он.

Вия уже три года обустраивает в этом районе два участка. Женщина говорит, что боится однажды прийти и увидеть, что и ее труд превратился в черное пятно. С местными бездомными Вия старается ладить — время от времени угощает их плодами своего урожая, чтобы они не перелезали через забор и не брали сами.

"Я не знаю, тут эти поджигатели всегда были. За неделю это уже шестой или седьмой пожар (…) Если так будет продолжаться, руки опускаются", - поясняет Вия.

Из-за сильного ветра огонь с одного садового домика перекинулся еще на два, также выгорела прошлогодняя трава и заборы участков. В общей сложности пострадала территория площадью около 300 квадратных метров.

"Сейчас в сухую погоду, когда нет зеленой травы, людям нужно быть очень осторожными с огнем — угли после шашлыка следует тушить водой и песком", - напоминает командир отделения 8-й части ГПСС Риги Алексей Цикунов.

Когда пожар был локализован, при подъеме дрона над территорией садов заметили дым в нескольких сотнях метров. К сожалению, там также уже горели постройка и сухая трава. Спасатели привлекли дополнительные силы для ликвидации второго пожара. У Государственной полиции есть подозрения в умышленном поджоге, в настоящее время начат уголовный процесс. У правоохранителей нет информации о других пожарах, о которых говорят местные жители.