Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Шкиротаве орудует поджигатель. Он поджигает садовые домики 1 591

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Шкиротаве орудует поджигатель. Он поджигает садовые домики
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Шкиротава орудует поджигатель, который поджигает садовые домики, оставшиеся на и без того полузаброшенной территории. Уже уничтожены четыре дачи, Государственная полиция ищет виновного.

Район садовых участков в Шкиротаве в основном захламлен, зарос и необитаем, однако местами еще можно увидеть участки, где люди пытаются обустроить небольшой клочок земли, чтобы ухаживать за грядками и отдыхать, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Один мужчина работает на своем участке рядом с местом пожара — его сад находится прямо возле очага возгорания. Земельный участок он приобрел всего две недели назад.

(DP: Часто ли вообще горит?) "Ну, знаете, по-моему, если не ошибаюсь, я не садовод, но почти через день. Какие-то поджоги, я не знаю. DP: Это кто-то поджигает? Думаю, да. У этого сада есть хозяин, он никому его не продавал. Он был в хорошем состоянии. Все было в порядке. И вдруг — «бум». Он сюда никогда не приезжает. Кто-то, наверное, бездомный, не знаю. Но мне кажется, что это что-то вроде… Нельзя сказать, что это диверсия, скорее просто поджоги", - говорит он.

Вия уже три года обустраивает в этом районе два участка. Женщина говорит, что боится однажды прийти и увидеть, что и ее труд превратился в черное пятно. С местными бездомными Вия старается ладить — время от времени угощает их плодами своего урожая, чтобы они не перелезали через забор и не брали сами.

"Я не знаю, тут эти поджигатели всегда были. За неделю это уже шестой или седьмой пожар (…) Если так будет продолжаться, руки опускаются", - поясняет Вия.

Из-за сильного ветра огонь с одного садового домика перекинулся еще на два, также выгорела прошлогодняя трава и заборы участков. В общей сложности пострадала территория площадью около 300 квадратных метров.

"Сейчас в сухую погоду, когда нет зеленой травы, людям нужно быть очень осторожными с огнем — угли после шашлыка следует тушить водой и песком", - напоминает командир отделения 8-й части ГПСС Риги Алексей Цикунов.

Когда пожар был локализован, при подъеме дрона над территорией садов заметили дым в нескольких сотнях метров. К сожалению, там также уже горели постройка и сухая трава. Спасатели привлекли дополнительные силы для ликвидации второго пожара. У Государственной полиции есть подозрения в умышленном поджоге, в настоящее время начат уголовный процесс. У правоохранителей нет информации о других пожарах, о которых говорят местные жители.

Читайте нас также:
#пожар #ветер #безопасность #бездомные #садоводство #уголовный процесс #поджог
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &
Изображение к статье: Профсоюзы требуют поднять «минималку»: сколько предлагается платить
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить работу мозга - советы нейробиолога
Люблю!
Изображение к статье: Историю Латвии нам предстоит создавать самим - президент
Политика
2
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео