В Риге, на проспекте Кокнесес, оставленная на плите еда на два часа подняла на ноги жителей 12-этажного дома.

Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров, а в задымленной квартире оказались домашние питомцы семьи — собака и кот. Одному из животных пожарные оказали первую помощь, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Первым сигналом о чрезвычайной ситуации стала система пожарной сигнализации. Многие к ней уже привыкли и рассказывают, что сначала игнорировали звук, даже закрывали двери в комнаты, чтобы меньше слышать сирену.

Однако поскольку сигнал звучал долго, возникли подозрения, что происходит что-то серьезное. Благодаря системе на место прибыли спасатели, но сначала было неясно, на каком этаже искать проблему. Когда пожар разгорелся, из окна одной из квартир на 10-м этаже начал валить дым.

В горящей квартире людей не было, но медиков по соображениям безопасности вызывают всегда. И в этот раз бригада Службы неотложной медицинской помощи находилась на месте происшествия, однако, к счастью, их помощь никому не понадобилась. Спасатели вынесли из задымленного жилья двух животных. Одно из них было в тяжелом состоянии.

"Первым мы вынесли кота без признаков жизни. Нашему коллеге удалось его реанимировать, что является позитивным моментом. Также из квартиры был выведен один пес", — рассказал командир отделения 7-й части ГПСС Риги Мартиньш Марцис Путниньш.

На вопрос, как удалось реанимировать кота, он ответил: "Народными методами — свежим воздухом, водой, легким массажем грудной клетки. Мы охладили кота — он надышался продуктами горения. К счастью, никто больше не пострадал".

Благодарность стоит выразить и соседям, которые, увидев, что коту плохо, были готовы отвезти его в ветеринарную клинику. Однако через несколько минут удалось найти хозяина животного, который, обрадовавшись, что его питомец жив, посадил его в машину и поспешил к врачу.

На кухне квартиры горели бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Жильцы оставили на плите готовящуюся еду. Пожарные подчеркивают, что крайне важно реагировать на громкий сигнал пожарной сигнализации, чтобы как можно быстрее покинуть здание и не оказаться в ловушке дыма или огня.