Как смерть модельера Вячеслава Зайцева развязала полуторагодовалую войну за наследство 0 633

Дата публикации: 01.05.2026
Три года назад в подмосковном Щёлкове на 86-м году жизни скончался легендарный модельер Вячеслав Зайцев.

Уход маэстро положил начало запутанной истории вокруг его наследия, которая разворачивалась на глазах изумленной публики целых полтора года.

Карьера, ставшая легендой

Взлет «Красного Диора», как окрестили Вячеслава Михайловича Зайцева на Западе, начался в 1962 году, когда он возглавил Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза.

Уже через три года модельер перешел на Кузнецкий Мост, став худруком экспериментального цеха Общесоюзного дома моделей одежды. Эпохальным событием в карьере кутюрье стал 1982-й — он возглавил Московский Дом моды, а в том же году основал первый в СССР Театр моды, превратив Дом в творческую лабораторию. Спустя шесть лет коллектив единогласно избрал его директором. А в 1993 году учреждение было акционировано и переименовано в Московский Дом моды Вячеслава Зайцева, бессменным гендиректором которого модельер оставался до 2019 года, когда передал бразды правления сыну Егору.

Битва за наследство

Еще при жизни маэстро его окружение сотрясали скандалы, а после смерти знаменитости борьба за имущество вспыхнула с новой силой.

По словам экспертов, в последние годы тяжелобольного Вячеслава Михайловича буквально оккупировали чужие люди, которые могли повлиять на его волю.

В 2023 году в прессе замелькали заголовки: то появлялись некие товарищи с завещаниями в карманах, то посторонние люди объявляли себя законными наследниками. Покойного собирались даже перезахоронить на более престижном кладбище, а не в Щелкове.

Историю с наследством называли «проклятой» — настолько она выматывала всех участников. Как утверждал экс-директор Дома моды, незадолго до кончины Зайцев все же собрался к нотариусу, намереваясь передать усадьбу в Каблукове внучке, однако планам не суждено было сбыться.

Кому же все досталось?

Итогом многомесячного противостояния стало то, что все движимое и недвижимое имущество отошло единственному сыну — Егору Зайцеву. Но наследник маэстро, который боролся с онколозаболеванием, пережил отца всего на год с небольшим, скончавшись в июне 2024-го.

В итоге наследниками второй очереди стали ближайшие родственники Егора: его мать Марина Владимировна, вдова Екатерина Ромашкина, а также внуки модельера — Маруся, Анастасия и внебрачный сын Антон Зубков.

По единодушному решению семьи, управление Домом моды взяла на себя Екатерина Ромашкина, творческую часть доверили старшей внучке Марусе, а младшая, Настя, получает профильное образование в текстильном университете, готовясь продолжить легендарную династию.

