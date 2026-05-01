В Прейли в доме 90-летней женщины произошел пожар — она сама не смогла выбраться из горящего жилья 0 311

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Прейли в доме 90-летней женщины произошел пожар — она сама не смогла выбраться из горящего жилья
ФОТО: скриншот видео TV3

В Прейли пожарные машины у одного из частных домов стали для местных жителей единственным признаком того, что в здании начался пожар. Они даже не подозревали, что внутри 90-летней хозяйке дома требуется помощь, чтобы покинуть задымленные помещения.

Металлические ворота у частного дома на улице Зиеду, где произошел пожар, остались открыты, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Снаружи разрушения не были видны, так как огонь бушевал внутри. О том, что у соседки случилась беда, окружающие поняли, когда пожарные машины перекрыли узкую улицу.

"Ни дыма не было, ничего не было. Запах какой-то был, но… (DP: Пожарные долго здесь находились?) Может, час, минут 40 что-то делали там. (…) Я испугался, чтобы там, главное, не было чего-то большого, что перекинется ко мне, но нет. (…) Там пожилая женщина, кажется, живет — ей около 90", - рассказал сосед.

Жители окрестностей не поддерживают с женщиной близких отношений, поэтому, заметив работу спасателей, не стали выяснять, что произошло.

Предполагается, что пожар мог начаться из-за золы, высыпанной в ведро. Сама женщина пыталась выбраться из дома, но у нее не хватило сил, и ей пришлось ждать помощи спасателей.

"В коридоре одноэтажного жилого дома горел пол на площади двух квадратных метров. На пожаре был спасен человек, который пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. В доме не был установлен дымовой детектор", - рассказала представитель ГПСС Сандра Вейниня.

Точные обстоятельства произошедшего будет выяснять Государственная полиция.

#пожар #Латвия #безопасность #спасатели
