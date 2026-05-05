Из-за столкновения нескольких автомобилей во вторник утром на Елгавском шоссе у Раубены перекрыта одна полоса движения в направлении Риги, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В настоящее время известно, что в аварии участвовали несколько транспортных средств, и перекрыта одна полоса движения в сторону Риги.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших пока не доступна.
❗️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Jelgavas šosejas (A8, pie Raubēniem). Satiksme pa vienu braukšanas joslu, informē @ugunsdzeseji pic.twitter.com/9jOvQr2VlU— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 5, 2026
