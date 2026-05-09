К середине дня 9 мая полиция начала 35 административных процессов, связанных с использованием запрещенной символики и прославлением военной агрессии. Большинство нарушений зафиксировано в интернете, однако отдельные случаи произошли и у мест памяти советских солдат.

Государственная полиция Латвии сообщила, что 9 мая в целом проходит без серьезных инцидентов, однако в разных регионах страны уже зафиксированы случаи использования символики и музыки, которые правоохранители расценивают как прославление военной агрессии.

По данным полиции, до 15:00 было начато 35 административных процессов. Почти все они связаны с использованием запрещенной символики или материалов, оправдывающих военные преступления и агрессию.

Большинство нарушений выявили в цифровой среде, однако десять случаев зафиксированы в общественных местах.

В Рижском регионе полиция выявила людей, у которых на одежде или аксессуарах были видны георгиевские ленты, российская символика, герб России и надписи «Russia». Один мужчина возле Саласпилсского мемориала получил сразу два административных процесса.

В Даугавпилсе мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения шел по улице Ригас с портативной колонкой, через которую звучала песня, прославляющая военную агрессию.

Еще один случай произошел в Риге на Плявниекском кладбище, где мужчина включал из автомобиля песню, прославляющую Красную армию.

Полиция также составила два административных протокола за нахождение в общественном месте в сильном алкогольном опьянении. У двух человек возле памятных мест в Саласпилсе зафиксировали пять и два промилле алкоголя.

Для обычных жителей это означает, что полиция в этом году особенно внимательно следит не только за массовыми мероприятиями, но и за отдельными действиями, символикой и публикациями в интернете.

Власти подчеркивают, что индивидуальное возложение цветов на местах захоронений не запрещено. Однако попытки приносить цветы к демонтированным советским памятникам могут быть расценены как прославление агрессии.

Важно знать: в Латвии запрещено публичное использование символики тоталитарных режимов, а также символов, оправдывающих военную агрессию и военные преступления.

Для обеспечения порядка полиция 9 мая работает в усиленном режиме совместно со Службой государственной безопасности и другими структурами.

Жителей также призывают сообщать о возможных провокациях или действиях, направленных на разжигание напряженности и распространение пророссийских посланий.

В Службе государственной безопасности при этом отметили, что пока не зафиксировано мероприятий, создающих существенные угрозы безопасности страны.

Тема 9 мая в Латвии уже много лет остается одной из самых чувствительных в обществе. Для части жителей дата связана с памятью о победе над нацизмом, тогда как для других — с советской оккупацией стран Балтии.

