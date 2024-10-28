Baltijas balss logotype
Когда следует проводить обрезку клумбы с многолетними цветами? 0 1388

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Когда следует проводить обрезку клумбы с многолетними цветами?

Возник спор с соседкой: она настаивает, что многолетники осенью нужно обязательно обрезать. Но ведь это не так?

Разъясняет биолог Иван Русских:

  • Обрезка многолетних цветов осенью не является обязательной процедурой. Более того, некоторые многолетники, такие как лаванда, санцевит, гвоздика и другие вечнозеленые растения, не подлежат обрезке. Отмирающие листья и стебли многолетников служат источником запасных питательных веществ, которые перераспределяются из надземных частей растения в подземные.

Поэтому преждевременная обрезка (до полного естественного отмирания растения) может негативно повлиять на зимнюю перезимовку и цветение. Полностью отмершие стебли являются источником минеральных и органических веществ для почвы, питанием для полезных почвенных организмов, включая микроорганизмы.

Они также помогают удерживать влагу в почве и утеплять корни и подземные почки зимующих растений. С другой стороны, высохшие стебли, торчащие в разные стороны, могут нарушать эстетику и ухоженность придомовой территории. Поэтому в данном случае важно найти баланс между пользой и внешним видом.

Идеальным вариантом будет укладывать обрезанные стебли вокруг растений в качестве мульчи. Таким образом, растительные остатки продолжат выполнять свои полезные функции. Главное - не спешить с этой процедурой.

Что касается обязательной обрезки отмерших частей растений и их уничтожения, есть только два случая, когда это необходимо: высокая степень заражения растений болезнями и сильное поражение вредителями.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

