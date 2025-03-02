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Прощеное воскресенье в 2025 году: что нужно делать в этот день 0

Дом и сад
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Прощеное воскресенье в 2025 году: что нужно делать в этот день

В этот день провожают Масленицу и в последний раз перед Великим постом могут съесть что-то из продуктов животного происхождения. Но не всё так просто с Прощеным воскресеньем, ведь в церковном календаре такого праздника нет. Так откуда он взялся и откуда пошла традиция просить прощения в последний день Масленой недели?

Когда Прощеное воскресенье в 2025 году

Прощеное воскресенье — переходной праздник, у которого нет фиксированной даты в календаре. Но всегда это последнее воскресенье перед началом Великого поста и последний день Масленицы. В 2025 году праздник выпадает на 2 марта.

История Прощеного воскресенья

Праздника «Прощеное воскресенье» в церковном календаре нет. Есть Сыропустное воскресенье, и это название полностью оправдывает суть последнего дня перед Великим постом. На современный лад Сыропустное воскресенье можно назвать «сыроотпускательным», ведь буквально его название расшифровывается как «сыр отпускаю / оставляю». В этот день верующие в последний раз перед Великим постом могут поесть молокопродуктов и яиц, так как дальше до самой Пасхи они, как и мясо, под запретом.

У обычая просить прощения в воскресенье перед Великим постом очень древняя история. Эта традиция появилась у монахов Египта и называлась чином прощения. В последний день перед Великим постом монахи извинялись перед всеми, прежде чем уйти в пустыню. Отправлялись они туда, чтобы молиться и поститься в одиночестве, и не всегда возвращались — такие походы были смертельно опасны. А чтобы не оставлять обид, они просили друг у друга прощения за всё, как будто перед смертью, ведь это действительно мог быть последний разговор.

Постепенно традиция просить прощения стала церковной и народной. Например, в дореволюционной России сам царь просил своих подданных простить его. Он объезжал войска, монастыри, испрашивая прощения у солдат, монахов и священнослужителей.

В храмах в Прощеное воскресенье совершаются богослужения «воспоминание Адамова изгнания». Это событие, когда Адама и Еву изгнали из Рая за непослушание Богу, с которого начинается земная история. И именно подобно тому, как каялся Адам в своих грехах, так и всех верующих перед Великим постом призывают к тому же. Ведь долгое говение — ограничение себя в любой пост, а не только Великий, надо начинать с чистой душой и совестью.

Традиции Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье верующие стремятся отпустить все обиды. Для этого извиняются друг перед другом, используя ритуальную фразу «прости меня» и ответ на нее «Бог простит, и я прощаю». Однако строгой формулировки нет. Можно попросить прощения и своими словами.

Если верующий в Прощеное воскресенье обращается к батюшке, то начинает со слов «простите меня, отче!»

Также в этот день есть несколько традиций, которых придерживаются верующие:

утром парятся в бане;

избегают конфликтов и ругани;

ходят в гости и в церковь на службу;

совершают добрые дела и помогают нуждающимся;

собираются семьей за праздничным столом.

В Прощеное воскресенье категорически нельзя таить обиды и не прощать тех, кто об этом просит, ссориться и браниться. Кроме этого, под запретом:

мысли о плохом;

сетование на судьбу-злодейку;

тяжелая работа;

домашние хлопоты.

Также важно: чем просить прощения неискренне или «механически», потому что так принято, — лучше вовсе его не просить. Церковь призывает к осознанному применению.

Что можно и нельзя есть в Прощеное воскресенье

Этот праздник — последний день, когда можно есть пищу животного происхождения перед Великим постом. И, так как Масленая неделя всё еще не закончилась, основное блюдо Прощеного воскресенья — блины.

В Прощеное воскресенье и последний день Сырной седмицы было принято садиться за стол 7 раз, ведь именно столько недель в Великом посту.

Сам праздничный ужин называется заговеньем. На стол, кроме блинов, традиционно ставят:

блюда из яиц;

рыбу;

сыры и другие молокопродукты.

Нередко последним блюдом, которое подавали к столу, раньше была яичница. Некоторые соблюдают эту традицию и сейчас. Ведь верующие ближайшие 40 дней не едят яйца, а для многих яичница — одно из любимейших блюд. Но это не единственная и даже не основная причина.

Раньше, за редким исключением, люди держали хозяйство, и куры были, наверное, у всех. А так как несутся они регулярно, то обычно перед Великим постом был избыток яиц. И чтобы они не пропали, их пускали в дело.

Без запретов по еде в Прощеное воскресенье тоже не обошлось. Мясо, хотя пост еще не начался, уже не ели, чтобы не перегружать желудок. Люди прекрасно понимали, что наедаться тяжелой пищей перед длительными ограничениями в разнообразии и количестве еды — вредно.

#вера #полезно знать
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