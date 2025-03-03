Только не поддавайтесь: эксперт подсказала, как бороться с сонливостью после обеда и раннего ужина

После плотного обеда нужно обязательно поспать? Такая реакция, по мнению диетолога Эмили Лиминг, должна насторожить.

Собеседница издания Daily Mail объяснила, что в идеале после обеда или раннего ужина не возникает сонливости. Наоборот происходит, если человек съел слишком много продуктов с высоким содержанием жиров.

В исследовании, опубликованном в журнале Physiology & Behavior, доказали, что более калорийный прием пищи вызывал большую сонливость. При перепотреблении жиров в организме запускается синтез гормонов, отвечающих за чувство усталости.

Оставаться бодрым после еды поможет грамотное планирование рациона. Эмили Леминг посоветовала включать в обед и ужин до 18:00 больше сложных углеводов, например, круп и цельнозерновых продуктов, и легкого белка в виде птицы, творога или блюд из бобовых.

Завершать трапезу стоит фруктами и орехами — они дают энергию и исключают чувство тяжести в желудке.