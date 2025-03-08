Очищается и душа, и тело: эксперт рассказала, чем полезен Великий пост

Великий пост, несмотря на то, что предусматривает строгие ограничения в пище, может положительно повлиять на здоровье.

Во время поста отказываются от животной пищи. Все 48 дней — с редкими исключениями — не едят мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Умеренное питание связано не только с духовным очищением, оно также позволяет улучшить физическое самочувствие. Об этом заявила диетолог Маргарита Королева.

Пост как бы готовит человека к лету — помогает адаптироваться к смене сезонов, добавить в рацион больше источников витаминов и минералов вместо источников насыщенных жиров. Также за это время организм успевает очиститься от всего лишнего.

«Процесс перезагрузки весной, во время поста, весьма целесообразен — это помогает подготовить организм к новому режиму усвоения компонентов пищи», — добавила врач.