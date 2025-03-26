Десять заповедей эффективной обрезки

В результате регулярной обрезки и обработки оставшиеся ветки становятся сильнее, плоды – более крупными и интенсивно окрашенными, а собирать их с хорошо сформированных крон гораздо легче и удобнее. А удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.

Обрезку плодовых деревьев (в частности, яблонь и груш) надо проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, в период между опаданием листьев и распусканием почек (ноябрь–март). Осенью и зимой обрезку можно проводить в тех районах, где не бывает морозов.

Чем слабее рост растения, тем большей степени обрезки оно требует.

Если из кроны необходимо вырезать большое количество веток, нежелательно делать это в один прием – лучше запланировать работу в несколько этапов, на 2-3 года.

Начинать обрезку нужно с удаления перекрещивающихся, больных, слабых, сухих или поврежденных веток.

Чтобы стимулировать развитие новых веток, а также плодоношение, уменьшите побеги предыдущего года на каждой основной ветви – примерно на одну треть.

Обрежьте молодые побеги на основной ветке до 5-6 почек, если недостаточно места для их последующего роста.

Кусты нужно прореживать так, чтобы руками можно было добраться в любую часть кроны, не рискуя пораниться.

Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом или его заменителями.

Нужно использовать только хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – некачественный или плохо подготовленный инструмент может нанести растению значительные повреждения. Важно, чтобы инструменты были чистыми – грязный секатор режет хуже.