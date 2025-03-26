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Ученые предупредили о магнитных бурях в апреле 2025 года 0

Дом и сад
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Ученые предупредили о магнитных бурях в апреле 2025 года

«Это все магнитные бури!» — часто говорим мы, когда без видимой причины чувствуем себя нехорошо и все валится из рук. Хотя влияние магнитных бурь на самочувствие человека не доказано научно, стоит понимать, когда они могут испортить день. С календарем магнитных бурь на апрель и общей информацией об этом феномене вы можете ознакомиться в данном материале.

Когда будут магнитные вспышки в апреле 2025 года

Согласно данным ученых, в этом месяце нам придется несколько раз столкнуться с магнитными бурями, а в некоторые другие дни магнитосфера будет возмущена чуть слабее.

Магнитные бури уровня G1 (самый слабый из возможных) ожидают нас 5 апреля, а также с 8 по 10 число. В конце месяца снова произойдет геомагнитный шторм — это случится 22 и 24 апреля.

Из-за чего возникают магнитные бури

Магнитные бури — результат сопротивления магнитного поля Земли солнечному ветру. Он возникает, когда на Солнце происходит выброс плазмы. Защищая планету от сильного воздействия энергии, магнитное поле искажается. Это может сказаться на технике — а некоторые верят, что и на людях.

Каждая солнечная вспышка вызывает магнитную бурю на Земле?

Вызвать магнитную бурю могут только те вспышки на Солнце, которые достаточно мощны, чтобы достичь магнитосферы. Кроме того, если вспышка не будет направлена в сторону Земли, повлиять на планету она никак не сможет.

Почему от магнитных бурь страдают люди

Как магнитные бури влияют на Землю, понятно. Но что насчет людей? К сожалению, ученые пока не нашли связи между плохим самочувствием и происходящими одновременно с недомоганием магнитными бурями. Поэтому мы не только не знаем, почему состояние человека может ухудшаться из-за магнитных бурь, но и не можем утверждать, что это действительно так.

Я чувствую себя хуже во время магнитных бурь. Начинать беспокоиться?

Не переживайте, плохое самочувствие обычно проходит с окончанием магнитной бури. Оно вовсе не говорит о проблемах со здоровьем.

Что может помочь комфортно пережить магнитную бурю

Поскольку во время магнитных бурь организм может испытывать стресс, стоит позаботиться о нем больше, чем обычно. Так, постарайтесь высыпаться, пить достаточное количество воды и правильно питаться. Тяжелые тренировки лучше отложить на потом, как и вредные привычки.

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