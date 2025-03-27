Чем ценен укроп и другие зонтичные?

Растения укропа с зонтиком созревающих семян – первейшая пряность при засолке огурцов и помидоров. Но не только этим ценен укроп на участке.

Мало того что он отличается высокой мёдопродуктивностью, в его цветках пестик стоит в центре желёзистого круга, выделяющего нектар, как в блюдечке. Насекомым не нужен хоботок, чтобы этот нектар добыть. Поэтому цветы укропа, как и других зонтичных растений, очень любят посещать хищные насекомые. Ведь только их личинки плотоядны. Взрослые же особи питаются исключительно нектаром.

У злейшего врага тлей и мелких гусениц – мухи журчалки – хоботок крошечный, но на цветках укропа она может кормиться без труда. То же и с наездниками, которые откладывают яйца в яйца или прямо в гусениц других насекомых. А это первейшие защитники сада и огорода.

Так же, как укроп, привлекают насекомых-хищников фенхель, любисток, тмин и кориандр. Так как всё это растения холодостойкие, сеять их принято в самые ранние сроки. Поэтому с покупкой семян этих культур надо поторопиться.