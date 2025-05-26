Готовка на неделю может быть опасна: нутрициолог предупреждает о рисках

Приготовление еды на неделю вперёд может не только привести к потере питательной ценности блюд, но и создать риск заражения опасными бактериями. Об этом рассказала нутрициолог Татьяна Мещерякова.

По словам специалиста, многократный разогрев пищи снижает содержание витаминов и микроэлементов. Кроме того, при повторном нагреве некоторых продуктов, например жареного картофеля, могут образовываться канцерогены.

Дополнительную угрозу представляет хранение разных блюд вместе, особенно без герметичной упаковки. Это повышает вероятность перекрёстного загрязнения, при котором микробы могут перейти от одного продукта к другому. При нарушении условий хранения в пище активно размножаются такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и кишечная палочка (Escherichia coli).

Рекомендации по безопасному хранению пищи

Татьяна Мещерякова рекомендует охлаждать и помещать готовые блюда в холодильник не позднее, чем через 2 часа после приготовления. В жаркую погоду этот срок сокращается до 1 часа. Сроки хранения зависят от типа продукта:

мясные блюда и супы — не более 3–4 дней; каши и запеканки — до 3 дней; любая еда — не дольше 4 суток в холодильнике.

Соблюдение температурного режима, гигиены и сроков хранения поможет избежать пищевых отравлений и сохранить питательную ценность приготовленных блюд.