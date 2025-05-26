Baltijas balss logotype

Готовка на неделю может быть опасна: нутрициолог предупреждает о рисках 0 645

Дом и сад
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Готовка на неделю может быть опасна: нутрициолог предупреждает о рисках

Приготовление еды на неделю вперёд может не только привести к потере питательной ценности блюд, но и создать риск заражения опасными бактериями. Об этом рассказала нутрициолог Татьяна Мещерякова.

По словам специалиста, многократный разогрев пищи снижает содержание витаминов и микроэлементов. Кроме того, при повторном нагреве некоторых продуктов, например жареного картофеля, могут образовываться канцерогены.

Дополнительную угрозу представляет хранение разных блюд вместе, особенно без герметичной упаковки. Это повышает вероятность перекрёстного загрязнения, при котором микробы могут перейти от одного продукта к другому. При нарушении условий хранения в пище активно размножаются такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и кишечная палочка (Escherichia coli).

Рекомендации по безопасному хранению пищи

Татьяна Мещерякова рекомендует охлаждать и помещать готовые блюда в холодильник не позднее, чем через 2 часа после приготовления. В жаркую погоду этот срок сокращается до 1 часа. Сроки хранения зависят от типа продукта:

мясные блюда и супы — не более 3–4 дней;
каши и запеканки — до 3 дней;
любая еда — не дольше 4 суток в холодильнике.

Соблюдение температурного режима, гигиены и сроков хранения поможет избежать пищевых отравлений и сохранить питательную ценность приготовленных блюд.

Читайте нас также:
#полезно знать
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 212
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 335
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 371
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 451
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 261
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео