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Из-за потепления британские сады атакует тля 0 318

Дом и сад
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Из-за потепления британские сады атакует тля

Этой весной садоводы Великобритании столкнулись с проблемой, вызванной теплыми погодными условиями, — массовым распространением тли.

Из-за изменения климата ожидается рост численности этих вредителей, особенно на розах, кленах и жимолости.

Тля стала одной из главных тем обращений в Королевское садоводческое общество: более 600 000 членов сообщают о её нашествии.

Теплая и сухая погода способствует размножению тли, тогда как морозы, способные её уничтожить, становятся менее частыми из-за климатических изменений.

Хейли Джонс, главный энтомолог общества, отметила, что потепление может благоприятно сказаться на некоторых из 500 видов тли в стране. Однако важно учитывать и хищников, а также влияние на состояние растений.

Тля может поражать новые виды растений и наносить значительный ущерб, вызывая искажения роста и перенос вирусов.

Несмотря на это, она играет важную роль в экосистеме сада, будучи пищей для птиц и других насекомых. В условиях резкого увеличения численности тли без хищников она может стать угрозой для растений.

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